Drama humanitari
Espanya i Marroc reforcen la frontera per una altra possible entrada massiva
Madrid i Rabat miren de contenir les crides a les xarxes socials que milers de migrants repeteixin l’allau del 30 de juliol
Lucas Font
El Marroc i Espanya estan reforçant la seguretat a la frontera amb Ceuta davant la possibilitat que es produeixi una nova entrada massiva aquest cap de setmana. Tant les autoritats marroquines com espanyoles estan provant de contenir les crides que han circulat a les xarxes socials en els últims dies i que conviden milers d’immigrants a repetir el que ha passat el 30 de juliol, quan 72.000 persones van travessar la frontera. Algunes d’aquestes publicacions afirmen que el pas fronterer s’obrirà el 15 d’agost, "un dia festiu a Espanya", una cosa que ha obligat els dos països a activar l’alerta.
No és que es doni plena credibilitat a aquestes convocatòries, però tampoc es minimitza el seu abast, atès el precedent. Tant el Ministeri de l’Interior com el Ministeri de Defensa es declaren "preparats" per atendre qualsevol eventualitat. Interior ha blindat la ciutat autònoma incrementant els efectius policials gairebé en un 48% en dues setmanes. Abans de l’allau, treballaven a Ceuta 610 policies nacionals i 514 guàrdies civils, però amb els reforços enviats des de tota la Península, el dispositiu arribarà aquest cap de setmana els 1.659 uniformats: 880 policies, 714 guàrdies civils, 45 agents d’una nova Unitat de Prevenció i Reacció (UPR) que s’incorpora aquest cap de setmana i 20 més d’Estrangeria i Fronteres. Defensa manté, a més, a més de 2.000 militars a la ciutat i la ministra Margarita Robles va assegurar que seguiran allà "tant temps com sigui necessari".
Patrulles al Marroc
Però, més enllà dels efectius policials, s’ha instal·lat una barrera pneumàtica marítima de 500 metres a Ceuta i una altra de similar a Melilla, també per ajustar-se a l’establert per la sentència del Tribunal Suprem de finals de juny, que assenyalava que no es podia procedir a la devolució immediata en frontera dels migrants que passessin nedant perquè no haurien de travessar "elements de contenció fronterers". Com va avançar EL PERIÓDICO, el Suprem ha validat aquesta instal·lació, que sí que serviria per efectuar les anomenades ‘devolucions en calent’.
Al costat marroquí, efectius de les forces de seguretat, inclosa la Gendarmeria Real, han reforçat considerablement els controls a les carreteres i als accessos marítims que condueixen fins a Ceuta. S’han desplegat revisions policials i punts de vigilància en enclavaments estratègics, amb l’atenció centrada especialment en transports col·lectius, segons assenyala el mitjà marroquí Le360. L’objectiu és interceptar qualsevol individu o grup abans que accedeixin a les proximitats de la ciutat, una cosa que ha obligat a desplegar patrulles en zones forestals als voltants de la tanca, utilitzades habitualment com a amagatalls pels migrants.
Desenes de persones en situació irregular ja han sigut interceptats en aquestes operacions, segons la premsa marroquina. La majoria d’elles, d’origen subsaharià, haurien sigut traslladades a diverses ciutats allunyades de la frontera amb l’objectiu de reduir la pressió migratòria a les zones del nord del país. Les autoritats de poblacions com Castillejos i Tetuan han augmentat la coordinació per prevenir qualsevol intent d’entrada massiva i garantir la seguretat en els pròxims dies.
El portaveu del Ministeri de l’Interior marroquí, Rachid El Khalfi, ha fet una crida a la calma i ha insistit aquesta setmana que no es repetiran les escenes ocorregudes a finals de juliol. "S’han pres totes les mesures necessàries per impedir qualsevol intent d’encreuament il·legal i interceptar qualsevol persona que hi intenti participar", ha assegurat. Rabat ha confirmat la detenció en els últims dies d’"un grup de persones" sospitoses d’estar implicades en la propagació de missatges a les xarxes socials i ha alertat que iniciarà procediments judicials contra els que difonguin aquestes crides.
Avisos des d’Espanya
En la mateixa línia s’ha expressat el Govern d’Espanya, que fa una setmana que envia un missatge directe als migrants: "Cap de les persones que entrin de forma irregular serà regularitzada, ni passarà a la Península, ni a la Unió Europea, ni es podrà quedar a Ceuta o Melilla", va advertir primer el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, i ho va reiterar després el titular d’Interior, Fernando Grande-Marlaska: "Cap persona que entri de forma irregular es quedarà; la immensa majoria seran expulsats", va concloure.
Espanya agilita la tramitació de les peticions de protecció internacional i, al mateix temps, Interior avança que seran denegades "en la gran majoria".
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