Agència Tributària de Catalunya
El Govern lloga un edifici per ampliar la hisenda catalana
L’immoble, de 6.000 metres quadrats, és al districte 22 @ del Poblenou i també allotjarà unitats d’altres departaments
Quim Bertomeu
La Generalitat ha fet aquest divendres un nou pas per ampliar l’Agència Tributària de Catalunya (ATC): ha anunciat el lloguer d’un edifici de 6.000 metres quadrats al districte 22 @ del Poblenou de Barcelona. Aquest és un moviment, segons ha explicat el Govern en un comunicat, per "donar resposta a les necessitats de creixement de l’agència".
Com va publicar EL PERIÓDICO setmanes enrere, la hisenda catalana arribarà pròximament per primera vegada en la seva història als 1.000 empleats, cosa que demana més espai. És un creixement que s’explica pel pacte d’investidura firmat pel PSC i ERC el 2024, en el qual van acordar que la Generalitat, a través de l’ATC, havia d’assumir més atribucions a l’hora de recaptar els impostos que es paguen a Catalunya.
El nou edifici llogat allotjarà l’oficina territorial del Barcelonès Nord de l’ATC, que actualment és al carrer Joan d’Àustria, i que estarà enfocada a oferir serveis d’atenció i assistència a la ciutadania, com per exemple la campanya de la renda. També acollirà unitats d’altres departaments de la Generalitat, en concret, d’Educació, de Recerca i Universitats i d’Interior.
Segons es reflecteix en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) d’aquest divendres, el Govern va obrir un concurs públic per seleccionar l’edifici al qual es van presentar dues empreses, Merlin Properties Socimi, SA, i Dapire Investments SL, un procés que ha acabat guanyant la segona. L’immoble elegit està en el 115 del carrer Cristòfol de Moura. Es tracta de l’edifici Blue@ que, segons figura a la seva web, té gairebé 12.000 metres quadrats, per la qual cosa la Generalitat el llogarà parcialment. Allà compartirà espai amb altres empreses com Amadeus i Voxel.
13 milions
La Generalitat de Catalunya ha firmat un contracte d’arrendament de nou anys prorrogables a tres i per un import total d’una mica més de 120.000 euros mensuals, impostos no inclosos. Això suposarà a l’administració catalana una despesa de 13 milions d’euros que podria arribar a ser de 17,3 si amplia el contracte fins als 12 anys de durada.
¿Per què no ha comprat un immoble tenint en compte la importància que per a l’actual Govern té l’ATC? La Generalitat al·lega que la seva política patrimonial prioritza la compra davant el lloguer, però que en aquest cas necessitava l’espai amb "urgència" i que no tenia cap edifici disponible. Afegeix, a més, que començar un procés de compra, rehabilitació d’un edifici en propietat o construcció d’obra nova hauria suposat "un calendari d’execució de mínim cinc anys", un temps que, assegura, no en té.
Els pressupostos de la Generalitat aprovats pel Parlament el mes de juliol passat van incloure una partida per reforçar l’ATC. En concret, 527 milions d’euros entre 2026 i 2029. És una inversió dedicada a augmentar la plantilla i, com s’ha vist aquest divendres, també per augmentar l’espai de les oficines. L’objectiu final és que la hisenda catalana assumeixi més capacitat recaptatòria de la que té ara.
Malgrat tot, el creixement de l’Agència Tributària de Catalunya és complex i no està clar que arribi a executar-se. El PSC i ERC van acordar que Catalunya hauria de ser capaç en un futur pròxim de recaptar "tots els impostos suportats" a la comunitat, però el PSOE té vetada l’operació al Congrés. El Govern de Pedro Sánchez rebutja tramitar una llei d’ERC per traspassar el primer dels impostos que reclama la Generalitat: l’IRPF.
El Govern d’Illa està convençut que aconseguirà fer canviar d’opinió Sánchez respecte a l’IRPF – i a la resta d’impostos –, però mentrestant ha de ser molt cautelós amb cada pas que fa per dimensionar l’ATC perquè no pot donar-li, almenys ara per ara, unes funcions recaptatòries que per llei encara no té encomanades.
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