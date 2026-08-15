Cas Zapatero
La Moncloa defensa la concessió de la nacionalitat espanyola als germans veneçolans que van pagar un milió a Zapatero
La Subdirecció General de Nacionalitat i Estat Civil va enviar un escrit el 24 de juny a la Comissaria General d’Informació en què afirmava que, «en el moment de la concessió de la nacionalitat espanyola, no figuraven antecedents penals ni policials» dels empresaris que van demanar ajuda a l’expresident per obtenir el DNI espanyol
Tono Calleja Flórez
La Sotsdirecció General de Nacionalitat i Estat Civil va enviar un escrit el 24 de juny a la Comissaria General d’Informació en què aquest organisme dependent de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública del Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts defensava que, «en el moment de la concessió de la nacionalitat espanyola, no figuraven antecedents penals ni policials» dels empresaris d’origen veneçolà Domingo Arnaldo i Guillermo Alfredo Amaro Chacón. La seva empresa Intel·ligència Prospectiva va pagar més d’1 milió d’euros a les firmes que la UDEF atribueix a José Luis Rodríguez Zapatero i Whathefav SL, que pertany a les filles de l’expresident del Govern, Alba i Laura Rodríguez Espinosa.
Aquest diari va informar que aquests germans van demanar ajuda a l’expolític per obtenir la nacionalitat espanyola, segons consta en els missatges que es va intercanviar el mateix Guillermo Alfredo Amaro Chacón amb la secretària de l’exlíder socialista, Gertrudis Alcázar, i que formen part del sumari del cas que investiga el jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama. En l’interrogatori, el magistrat va arribar a interpel·lar de manera directa a l’exdirigent socialista sobre si aquests empresaris ja disposaven de la nacionalitat espanyola. No obstant, Zapatero no va respondre a aquesta pregunta.
En el seu escrit, el funcionari del Ministeri de Presidència explica que es dirigeix al Cap del Grup 15 de la BBCA-UDEF després de conèixer a través dels mitjans de comunicació l’existència del procediment penal seguit davant l’Audiència Nacional, «en el qual es troben investigats» els Amaro Chacón. I per això la Sotsdirecció General de Nacionalitat i Estat Civil, «als efectes de valorar, en el seu cas, la possible declaració de lesivitat» en la concessió de les nacionalitats, reclamava a la unitat policial responsable de la investigació la «data d’incoació de les diligències prèvies o procediment judicial corresponent» i els «fets i delictes investigats i data de comissió d’aquests».
La declaració de lesivitat és el tràmit previ mitjançant el qual l’Administració Pública afirma que una resolució favorable de concessió de nacionalitat, com podria ser el cas dels germans Amaro Chacón i els seus familiars, perjudica l’interès públic. I aquesta decisió permet a l’Estat recórrer als tribunals per anul·lació el dret concedit.
Informa el jutge Calama
Davant aquesta reclamació de la Moncloa, l’Inspector de Policia, cap del Grup 15 de la BBCA-UDEF que s’encarrega de les indagacions va elaborar un ofici de data 6 de juliol del 2026 en què va informar el jutge Calama que havien rebut aquesta comunicació,en relació amb dos expedients de nacionalitat tramitats per l’esmentada Sotsdirecció a Guillermo Amaro Chacón i Domingo Arnaldo Amaro Chacón. Tot això es posa en coneixement d’aquesta Secció d’Instrucció del Tribunal Central de Instància, Plaza número dos, perquè disposi les instruccions oportunes sobre la manera de procedir per part d’aquesta Unitat investigadora», completa l’agent en l’escrit.
En una providència de 20 de juliol, el magistrat José Luis Calama relata a la Policia que «no veu cap impediment que la UDEF informi la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública sobre els extrems interessats als efectes administratius indicats», per la qual cosa autoritza que es comuniqui la informació reclamés a aquest departament del Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts.
El missatge de Gertrudis Alcázar
Tal com va informar aquesta redacció, la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, va enviar el 30 de maig del 2024 des d’un telèfon de l’Oficina del president Zapateroa un dels germans Amaro Chacón un missatge en el qual de manera literal deia: «Hola, Guillermo, sisplau, digue’m que nacionalitats són les que ja estan concedides i quines segueixen a l’espera. Gràcies. Una abraçada. Gertru«. I una hora després aquest empresari d’origen veneçolà va respondre: «Et confirmo que l’única nacionalitat que va ser concedida va ser la meva. La resta dels familiars continuen esperant. A aquests efectes, t’envio a continuació un quadro actualitzat amb els familiars que segueixen a l’espera i les seves respectives dades».
«Em mantinc a la disposició per a qualsevol aclaratòria o informació addicional que es pugui requerir. Moltes gràcies per tot», va completar aquest empresari en un missatge interceptat per la UDEF al telèfon de la secretària de Zapatero.
D’altra banda, aquest diari va informar que els missatges del telèfon del que va ser màxim accionista de Plus Ultra Rodolfo Reyes Rojas, que van ser entregats per l’ agència dels Estats Units Homeland Security Investigations (HSI) el 18 de març del 2026 al jutge José Luis Calama, evidencien que l’empresari Domingo Amaro Rangel, pare de los hermanos Domingo Arnaldo i Guillermo Alfredo Amaro Chacón, es va associar amb els amos de l’aerolínia Plus Ultra dies abans que la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) realitzés el primer desemborsament, de 19 milions, del rescat de la companyia aèria.
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