La inquietant aliança de Putin amb els talibans
La caòtica retirada dels EUA de l’Afganistan va oferir una imatge de debilitat dels EUA i Occident en general que, segons analistes, va empoderar el líder del Kremlin per envair Ucraïna escassos mesos després.
Marc Marginedas
"Amèrica ja no importa", va proclamar l’estiu del 2021, sense amagar la seva satisfacció, un dels comentaristes que freqüenten l’emissió diària del programa propagandístic 60 minuts al canal Rússia-1, al constatar la facilitat amb què les tropes talibanes havien aconseguit arribar a Kabul. Pocs dies després, mentre les colpidores escenes de les multituds desesperades en aeroports i en seus consulars feien la volta al món, el president de Rússia, Vladímir Putin, amb un to més mesurat, va constatar, en una trobada amb adolescents a Vladivostok, que les dues dècades de presència nord-americana en sòl afganès únicament havien causat "tragèdies".
En els turbulents dies posteriors al relleu de poder a l’Afganistan, Rússia i els seus representants no van fer cap esforç per ocultar la seva complaença davant les dificultats pels quals travessava els EUA, el seu antic rival de la Guerra Freda del segle XX, conflictes que en alguns moments van recordar el que va passar amb l’Exèrcit soviètic entre 1988 i 1989, quan es va retirar d’aquest mateix lloc després d’un decenni d’ocupació que va causar la mort a dos milions de civils afganesos. Amb aquest amarg record, les autoritats russes van deixar de banda tota inquietud que pogués suscitar la instal·lació al seu veïnat immediat d’un règim de tall radical islàmic, i fent gala d’un accentuat pragmatisme, es van afanyar a insistir que no interferirien en qüestions internes afganeses.
"És necessari aturar la política irresponsable d’imposar els valors d’altres persones des de fora, el desig de construir democràcia en altres països, sense tenir en compte ni la història ni la realitat", va declarar llavors el líder del Kremlin. A diferència d’altres representacions estrangeres, que van optar per traslladar les seves operacions a Doha, capital de Qatar, l’ambaixada de la Federació Russa a Kabul es va mantenir oberta durant tot el període crític, en un primerenc gest de reconeixement cap als talibans que va ser recompensat pels nous amos del país amb el desplegament d’efectius al costat de les instal·lacions diplomàtiques per garantir la seva seguretat.
Suport al terrorisme
Cinc anys més tard, el pragmatisme de Moscou cap als talibans ha canviat en aliança política i militar, amb possibles implicacions en la complicada geopolítica mundial. El primer episodi oficial d’aquest acostament es va materialitzar l’abril del 2025, quan el moviment talibà va ser retirat de la llista russa d’organitzacions que donen suport al terrorisme. Tres mesos més tard, al juliol, Rússia es va convertir en l’únic estat fins ara a reconèixer el Govern talibà, produint-se un intercanvi d’ambaixadors.
Al maig, en la Conferència Internacional de Seguretat de Moscou, el secretari del Consell de Seguretat de Rússia, Serguei Xoigú, i el ministre de Defensa afganès, Mohammad Yaqoob, van firmar un acord de cooperació militar amb termes que no han sigut del tot revelats, però que se centren en aspectes logístics i de reparació d’equipament militar soviètic encara present a l’Afganistan. Per a Kabul, els beneficis se centren en el reconeixement simbòlic i de legitimitat que confereix l’aliança amb la gran potència.
Independentment de l’evolució futura de les relacions entre Kabul i Moscou, incloent la possibilitat que segueixin un patró similar a les del Kremlin amb el règim de Kim Jong-un, amb tropes nord-coreanes lluitant a Ucraïna, un efecte inqüestionable ha tingut la desintegració, el 2021, de l’Estat liberal construït a l’Afganistan pels EUA i Europa durant dues dècades. Per a molts analistes va accentuar la percepció en Putin que els EUA i els seus aliats estaven en situació de debilitat, circumstància que va poder animar-lo a envair Ucraïna pocs mesos després. Diversos analistes, com el periodista dels EUA Bob Woodward, Mark Toth o Jonathan Sweet, comparteixen aquesta opinió: "L’ambient permissiu (internacional) establert per Joe Biden i el seu equip de seguretat va ser pres com una llum verda pel Kremlin".
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