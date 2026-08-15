El Marroc expulsa de Castillejos als periodistes de RTVE i EFE desplaçats a cobrir la situació a Ceuta
El govern espanyol defensa la llibertat de premsa i assegura que està buscant solucions
ACN
La corporació de RTVE ha denunciat que les autoritats del Marroc han obligat a abandonar la localitat de Castillejos (Fnideq) als equips informatius de RTVE i l’agència EFE desplaçats a cobrir els moviments i la situació social de l’entorn de la frontera amb Ceuta. En un comunicat, assegura que la única comunicació que s’ha donat als afectats, de forma verbal, ha sigut sota l’argument de “complir instruccions”, sense cap explicació formal. Fonts del govern espanyol han explicat que l’ambaixada espanyola a Rabat es troba en “contacte permanent” amb els afectats i també que busca “solucions” amb les autoritats del Marroc. En aquest sentit, han recordat que l'executiu defensa “la llibertat de premsa” en “totes les parts del món”.
RTVE ha recordat que l’exercici del periodisme és una “garantia democràtica fonamental” per tal que els ciutadans puguin rebre informació “veraç” sobre uns esdeveniments que impacten directament en el territori espanyol i europeu. També ha denunciat que restringir l’accés als punts calents de l’actualitat debilita de forma directa “la transparència internacional”.
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