Crisi fronterera
El Marroc intercepta 148 migrants a prop de Ceuta i deté 61 persones per incitació a l’entrada il·legal
La policia marroquina dispersa amb gasos lacrimògens desenes d’estrangers a prop de la frontera
Més de 220 immigrants tornen voluntàriament cada dia al Marroc des de Ceuta
Gisela Boada
Les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest dissabte un intent d’ entrada irregular a Ceuta protagonitzat per centenars de migrants, majoritàriament subsaharians, que s’havien ocultat en una zona muntanyosa pròxima a Fnideq –Castillejos en espanyol–, al sud-oest de la ciutat autònoma, a 3 km de la frontera, segons han informat fonts de seguretat marroquines a Efe. De moment, el balanç és de 148 persones interceptades i 61 persones detingudes per incitar a l’entrada il·legal.
Segons les mateixes fonts, la majoria dels migrants interceptats als voltants de la zona fronterera són subsaharians: 128 són originaris de països de l’Àfrica subsahariana i 20 de nacionalitat marroquina. La policia marroquina, avalada per unitats antiavalots i un helicòpter, ha carregat contra desenes d’immigrants que intentaven travessar la frontera, fent servir gasos lacrimògens i porres, segons han constatat periodistes d’EFE i TVE. Les autoritats marroquines han instat a més els informadors a abandonar la zona, sota l’amenaça de retirar-los la documentació professional i els permisos de treball si es negaven a fer-ho.
A més, les operacions preventives portades a terme en els últims dies per la Direcció General de la Seguretat Nacional han permès la detenció de 61 sospitosos d’incitació i promoció de crides a la migració irregular a través de les xarxes socials. De fet, l’intent de tornar a vulnerar la tanca es produeix després de diversos dies demàxima alertaals dos costats de la frontera per les crides difoses precisament a les xarxes socials per repetir aquest 15 d’agost una entrada massiva a Ceuta similar a la registrada els passats 30 i 31 de juliol, quan unes 72.000 persones van travessar la frontera.
Feia diversos dies que el Marroc i Espanya reforçaven els controls en carreteres, accessos marítims i zones forestals pròximes a Ceuta davant les convocatòries difoses pels entorns digitals. L’objectiu de Rabat era interceptar possibles grups abans que poguessin aproximar-se a la tanca fronterera, però Espanya també havia elevat el nivell de vigilància. El Ministeri de l’Interior va reforçar en les últimes dues setmanes el contingent de Policia Nacional i Guàrdia Civil destinat a Ceuta fins a arribar als 1.659 agents aquest cap de setmana, mentre Defensa manté desplegats a la ciutat més de 2.000 militars. A aquest dispositiu s’hi suma la instal·lació d’una barrera pneumàtica marítima d’uns 500 metres, una mesura amb què Interior vol reforçar el control de les entrades per mar.
El Govern espanyol, a més, havia advertit en els últims dies que les persones que accedissin de manera irregular no serien regularitzades ni traslladades a la Península. Tant el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, com el titular d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, havien insistit que els que entressin irregularment serien sotmesos als procediments previstos en la legislació d’estrangeria.
Doble reunió del Govern amb Vivas
De moment, el Govern no s’ha pronunciat sobre aquest últim episodi, si bé està previst que diumenge viatgi a Ceuta la ministra de Sanitat, Mónica García, per conèixer «de primera mà» la situació sanitària després de la crisi migratòria i mantenir diverses trobades institucionals i amb representants de l’àmbit sanitari i social i amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas. El dia següent, dilluns, la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, farà el mateix per abordar la «crisi humanitària».
Des de l’oposició, el PP ha tornat a reclamar a Pedro Sánchez que «surti del seu amagatall» i viatgi a Ceuta per «assumir un comandament únic». Els populars també continuen exigint al ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, que contacti amb el seu homòleg marroquí, Abdellatif Ouahbi, per traslladar-li que Ceuta i Melilla són espanyoles. «És culpa del Govern, que amb la regularització de migrants ha convertit Espanya en una destinació fàcil per a les màfies», ha declarat el vicesecretari d’Educació i Igualtat del PP, Jaime de los Santos, aquest dissabte en un vídeo difós pel partit.
Vox, per la seva banda, ha ofert al PP un pacte de govern a Ceuta que permetria a les dues formacions arribar a la majoria absoluta amb 13 diputats. La proposta exigeix als populars trencar els seus acords amb el PSOE i amb el partit de Fatima Hamed. «Si Juan Vivas realment ha canviat de posició i les seves declaracions d’aquests dies són alguna cosa més que un intent oportunista de distanciar-se de Pedro Sánchez i eludir la seva pròpia responsabilitat, té ara l’oportunitat de demostrar-ho», ha afirmat el líder de Vox a la ciutat autònoma, Juan Sergio Redondo.
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