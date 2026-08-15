Regne Unit
El populista Farage recupera l’escó parlamentari
El líder de Reform UK obté més bon resultat que el 2024 gràcies a l’absència de rivals
Lucas Font
El líder del partit ultra Reform UK, Nigel Farage, ha recuperat el seu escó al Parlament britànic després de guanyar ahir en les eleccions parcials a la circumscripció de Clacton. Unes eleccions que ell mateix va provocar amb la seva dimissió a principis de juliol, en ple escàndol per les donacions opaques que va rebre poc abans de confirmar la seva tornada a la política activa el 2024. L’estratègia de Farage de plantejar aquests comicis com un enfrontament entre el poble i l’establishment, però no ha fet efecte i els dubtes sobre les seves presumptes corrupteles continuen encara sense aclarir-se.
Farage ha aconseguit un resultat millor que el 2024 gràcies a l’absència de candidats de la resta dels principals partits, que han boicotejat les eleccions al considerar-les una maniobra política orquestrada per desviar l’atenció. El líder populista ha aconseguit 22.239 vots, gairebé 1.000 més que fa dos anys, equivalent a un 62% de les paperetes. Tot i així, el rebuig de la seva figura s’ha fet patent amb el bon resultat de Count Binface (traduït com a Comte Caraescombraries), un personatge satíric que s’ha convertit en la principal alternativa a Farage i que ha obtingut un 27% dels sufragis.
Personatges extravagants
"Una de cada quatre persones de la circumscripció preferiria tenir-me a mi com a diputat abans que al líder de Reform UK. I això només ha començat", va dir l’esperpèntic candidat, un "guerrer intergalàctic" procedent del planeta Sigma IX, després de conèixer els resultats. "Això et diu que Nigel, que va dir que no volia que l’humiliessin, potser ho ha estat. Jo estic a la lluna", va afegir.
El mateix Farage ha evitat acudir al recompte de vots i comparèixer públicament després de la seva victòria, com és tradició, conscient de l’excepcionalitat d’uns comicis en els quals s’ha enfrontat a una trentena de candidats independents i personatges extravagants, inclòs Carabasura. El seu equip ha atribuït l’absència a una "amenaça creïble" contra ell, però la policia d’Essex ha destacat que no s’han detectat incidents i ha insistit que la decisió dels candidats d’atendre el recompte de vots recau exclusivament en els seus respectius equips de seguretat.
Més enllà de l’inusual d’aquests comicis, el cert és que l’estratègia de Farage de mirar de desviar l’atenció sobre les donacions que no va declarar després de prendre possessió del seu escó al Parlament, inclòs un regal de 5 milions de lliures, no ha fet l’efecte esperat. El seu partit ha perdut el liderat a les enquestes després de més d’un any al capdavant, en part a causa de l’arribada del laborista Andy Burnham a Downing Street i a la irrupció de Restore Britain, una formació que amenaça de dividir el vot de la ultradreta.
La victòria de Farage suposa, a més, la reactivació de la investigació que el Comissionat d’Estàndards Parlamentaris, una figura independent encarregada d’examinar la conducta dels diputats, va obrir contra ell poc abans de la seva renúncia. En cas de demostrar-se que va actuar de forma indeguda, el més probable és que tornin a convocar-se eleccions parcials a Clacton. I tot apunta que, amb la participació de candidats dels principals partits, el líder populista tindrà moltes més dificultats per revalidar els resultats d’aquest divendres, fins i tot malgrat que aquesta circumscripció és una de les més favorables a la seva formació de tot el país.
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