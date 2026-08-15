Un potent terratrèmol a Granada causa danys materials i alarma entre la població
El sisme, amb l’epicentre a Alhendín, també s’ha notat en altres províncies andaluses com Jaén, Almeria, Màlaga i Còrdova.
Redacció
Un potent terratrèmol ha sacsejat Granada durant les primeres hores d’aquest dissabte. El sisme, registrat a Alhendín, ha assolit una magnitud de 5 graus i ha provocat més de 80 trucades al servei d’emergències 112 d’Andalusia.
Tot i que l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) havia xifrat inicialment la intensitat del terratrèmol en 4,8 graus, aquest organisme, dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ha elevat a 5 la magnitud del sisme, registrat a les 1.04 hores d’aquest dissabte a 2 quilòmetres de profunditat.
Segons ha informat el servei d’emergències 112 d’Andalusia, el terratrèmol ha generat més de 80 trucades, procedents de totes les províncies andaluses excepte Huelva i Cadis.
Esllavissades
De moment, el sisme ha provocat esllavissades, caiguda d’elements de façanes i teulades i danys en diferents punts de l’àrea metropolitana de Granada, com ara Armilla, on s’han registrat danys materials.
L’IGN ha registrat els diferents punts des d’on la població ha sentit els efectes del sisme gràcies als avisos dels veïns, que han comunicat la caiguda d’objectes, el moviment de mobles o la tremolor de portes i finestres des de gairebé tots els municipis de Granada i la seva àrea metropolitana.
El terratrèmol també s’ha sentit en localitats del nord de la província, com Huéscar; a Almuñécar, Salobreña i Motril, a la costa; així com a la zona de ponent i a l’Alpujarra.
Jaén, Almeria, Màlaga, Còrdova...
A més, el tremolor també s’ha notat en localitats de Jaén com Alcalá la Real, Linares o Jódar; en municipis de la costa d’Almeria, com la capital, Roquetas, El Ejido o Adra; i a la costa de Màlaga, des de Fuengirola i Torremolinos fins a Vélez, així com a la ciutat de Còrdova.
Al terratrèmol amb epicentre a Alhendín s’hi ha afegit, sis minuts després, un sisme de 2,6 graus de magnitud i amb l’epicentre a un quilòmetre de profunditat a Gójar.
Durant divendres es van registrar tres terratrèmols més a la mateixa zona de l’àrea metropolitana de Granada, de menor magnitud, però que també van alertar la població.
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