Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Episodi de temps violentPlans cap de setmanaPla de Barris a ManresaDesaparegut a CallúsC-55Enric CasacubertaEl Somni al Bàsquet Manresa
instagramlinkedin

Un potent terratrèmol a Granada causa danys materials i alarma entre la població

El sisme, amb l’epicentre a Alhendín, també s’ha notat en altres províncies andaluses com Jaén, Almeria, Màlaga i Còrdova.

Despreniments als carrers de Granada a causa del terratrèmol

Despreniments als carrers de Granada a causa del terratrèmol / Junta de Andalucía

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Redacció

Barcelona

Un potent terratrèmol ha sacsejat Granada durant les primeres hores d’aquest dissabte. El sisme, registrat a Alhendín, ha assolit una magnitud de 5 graus i ha provocat més de 80 trucades al servei d’emergències 112 d’Andalusia.

Tot i que l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) havia xifrat inicialment la intensitat del terratrèmol en 4,8 graus, aquest organisme, dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ha elevat a 5 la magnitud del sisme, registrat a les 1.04 hores d’aquest dissabte a 2 quilòmetres de profunditat.

Segons ha informat el servei d’emergències 112 d’Andalusia, el terratrèmol ha generat més de 80 trucades, procedents de totes les províncies andaluses excepte Huelva i Cadis.

Esllavissades

De moment, el sisme ha provocat esllavissades, caiguda d’elements de façanes i teulades i danys en diferents punts de l’àrea metropolitana de Granada, com ara Armilla, on s’han registrat danys materials.

L’IGN ha registrat els diferents punts des d’on la població ha sentit els efectes del sisme gràcies als avisos dels veïns, que han comunicat la caiguda d’objectes, el moviment de mobles o la tremolor de portes i finestres des de gairebé tots els municipis de Granada i la seva àrea metropolitana.

El terratrèmol també s’ha sentit en localitats del nord de la província, com Huéscar; a Almuñécar, Salobreña i Motril, a la costa; així com a la zona de ponent i a l’Alpujarra.

Jaén, Almeria, Màlaga, Còrdova...

A més, el tremolor també s’ha notat en localitats de Jaén com Alcalá la Real, Linares o Jódar; en municipis de la costa d’Almeria, com la capital, Roquetas, El Ejido o Adra; i a la costa de Màlaga, des de Fuengirola i Torremolinos fins a Vélez, així com a la ciutat de Còrdova.

Al terratrèmol amb epicentre a Alhendín s’hi ha afegit, sis minuts després, un sisme de 2,6 graus de magnitud i amb l’epicentre a un quilòmetre de profunditat a Gójar.

Notícies relacionades

Durant divendres es van registrar tres terratrèmols més a la mateixa zona de l’àrea metropolitana de Granada, de menor magnitud, però que també van alertar la població.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De baixa mèdica? Així canviaran les notificacions al setembre
  2. Leo Messi s’acomiada del seu pare, mort als 68 anys: «No sé com continuar. Jo només jugava a futbol i ara tinc molts dubtes que ho pugui continuar fent durant gaire temps més»
  3. Més sobre les 440 tones de cartró desaparegudes: La CGT diu que es descarreguen al mateix lloc que la fracció resta
  4. Susanna Griso tria la Cerdanya per al viatge de noces: 'És el meu petit paradís
  5. «Fins i tot els carbassons, que volen calor, en tenen massa»
  6. El veí de la Catalunya central que viu del que altres llencen i ha reformat una casa abandonada: 'Visc del consumisme malaltís, només gasto 15 euros al mes
  7. Prop de 450 urgències oftalmològiques en dos dies coincidint amb l’eclipsi: a la regió central es van realitzar cinc trucades per incidents relacionats amb el fenomen
  8. La Catalunya central es prepara per a un cap de setmana passat per aigua i calor

Un potent terratrèmol a Granada causa danys materials i alarma entre la població

Un potent terratrèmol a Granada causa danys materials i alarma entre la població

Activat el pla Inuncat en alerta per les fortes pluges previstes aquest dissabte a gran part de Catalunya

Activat el pla Inuncat en alerta per les fortes pluges previstes aquest dissabte a gran part de Catalunya

La Generalitat dona per tancada la reclamació dels veïns pels pisos socials de la Sala Polivalent

La Generalitat dona per tancada la reclamació dels veïns pels pisos socials de la Sala Polivalent

El Pirineu pregunta als emprenedors: què us cal per arrelar-vos al territori?

El Pirineu pregunta als emprenedors: què us cal per arrelar-vos al territori?

Les dones de Cerdanya fomenten el reciclatge amb un mercat de segona mà a Bellver

Les dones de Cerdanya fomenten el reciclatge amb un mercat de segona mà a Bellver

ABBA celebra els 50 anys de la icònica ‘Dancing queen’

ABBA celebra els 50 anys de la icònica ‘Dancing queen’

El Solsonès reobre l’accés a la Ribera Salada

El Solsonès reobre l’accés a la Ribera Salada

L'Adreçador del 15 d'agost del 2026, per Galdric Sala

L'Adreçador del 15 d'agost del 2026, per Galdric Sala
Tracking Pixel Contents