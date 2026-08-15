La UDEF rastreja un pagament de prop de 300.000 euros al testaferro Julito
Camilo Ibrahim Issa, que va ser propietari de Plus Ultra per mitjà de la firma Snip Aviation, va ser informat del rescat abans que no es fes públic
Tono Calleja Flórez
Els agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) rastregen el pagament el 2024 i el 2025 de 290.400 euros per l’empresari veneçolà Camilo Ibrahim, accionista de l’aerolínia Plus Ultra, a Julio Martínez Martínez, Julito, presumpte testaferro de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, segons un informe de 9 de juny que ha pogut consultar aquest diari.
Els policies van trobar a l’ordinador de Martínez Martínez un document Sanomenat Detalle cobros 2011-2025 en què es concreten, "a tall de comptabilitat, els pagaments fets" per diverses societats vinculades a la trama presumptament liderada per Zapatero. "En aquest document consta, a més, una altra pestanya amb la nomenclatura Análisis Relevante (AR)– Thabeh Iberian, que faria referència a la comptabilitat de les factures d’un contracte d’assessorament per un import total de 290.400 euros, subscrit l’1 de desembre del 2023 entre Análisis Relevante (AR)– Thabeh Iberian" (representada per Camilo Ibrahim Issa), diu l’informe policial, que especifica que l’acord es va estendre durant 24 mesos. Aquests pagaments destinats a Martínez Martínez es feien per 12.100 euros mensuals.
"Respecte de les sis primeres factures comptabilitzades, figura la corresponent anotació "Factura ASP Rentas", i es va deduir que aquesta hauria sigut la via triada per Julio Martínez Martínez per rebre els fons acordats en aquest contracte", completa la UDEF en l’informe, que completa l’anàlisi sobre la firma ASP Rentas. "Aquestes operacions justificarien una part dels abonaments rebuts en els comptes bancaris d’aquesta societat, i, per tant, hi ha indicis sòlids sobre la seva ocupació com a societat instrumental, considerant que s’ha d’analitzar la destinació i traçabilitat dels fons", reclamen els agents al jutge que investiga el cas a l’Audiència Nacional, José Luis Calama.
ASP Rentas SL és una de les societats "de l’entramat", i registra gairebé dos milions d’euros en entrades i sortides entre els anys 2020 i 2025, davant ingressos declarats de 89.540 euros, diu l’informe. Afirma que aquesta mercantil és una "via instrumental per canalitzar fons de contractes d’assessoria ficticis, com el subscrit entre Análisis Relevante i Thabeh Business Iberian".
Camilo Ibrahim Issa va ser accionista de Plus Ultra a través de la firma Snip Aviation. Segons la investigació de la UDEF, estava al corrent de les negociacions de cara a poder aconseguir el rescat de la companyia.
En un missatge de 6 de febrer del 2021, poc abans que es produís el rescat, el llavors president de l’aerolínia, Rodolfo Reyes, demana a Julio Martínez Sola que organitzi un dinar amb Camilo Ibrahim Issa i Julio Martínez. Rodolfo Reyes li diu que Camilo va estar amb Zapatero i que van dir que tot anava bé (Rodolfo Reyes: "Pots organitzar un dinar amb l’homònim, tu i Camilo. Camilo ha estat avui amb ZP. Li va dir que tot va en popa". Martínez Sola "Ho sabia. De fet, em va preguntar l’homònim (estava amb ZP) quan tenia Camilo a Plus Ultra)".
Missatge de text
El 26 de febrer del 2021, quan ni tan sols s’havia fet la reunió del Consell Gestor que va aprovar el rescat, Martínez Martínez comunica a Ibrahim Issa, mitjançant un missatge de text, l’obtenció de l’ajuda pública. I aquest li va agrair la tasca prestada.
A preguntes del jutge Calama, Zapatero va assegurar que va conèixer Ibrahim al reclamar-li que l’ajudés a alliberar "l’oncle de Juan Guaidó", i que des d’aleshores va forjar un vincle "estrictament personal". Va afirmar que només va saber "a través de tercers o per la premsa" que Ibrahim "tenia alguna vinculació amb Plus Ultra. Però no, a mi no m’ha parlat mai de Plus Ultra", va concloure.
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