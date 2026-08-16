Dos avions de combat espanyols abaten un dron no autoritzat a l'espai aeri de Romania, a prop d'Ucraïna
El ministre romanès de Defensa felicita els pilots per l'èxit de la missió
ACN
Dos avions de combat espanyols F-18 han abatut un dron que havia entrat sense autorització a l'espai aeri de Romania, a prop d'Ucraïna. Així ho ha indicat el ministre de defensa romanès, Radu Miruta, en un missatge publicat a X. Segons ha relatat Miruta, a les 4:44 de la matinada s'ha detectat un dron 24 km al nord de Galati i s'ha autoritzat els dos avions, desplegats a Romania en el marc d'una missió de l'OTAN, a intervenir. Els avions, que ja estaven en alerta com a mesura de precaució, han intervingut i a les 5:01 el dron ha estat interceptat i destruït entre les localitats de Baleni i Cudalbi, en una àrea despoblada.
El ministre romanès de Defensa ha felicitat els pilots espanyols i el personal militar romanès al centre de control per l'èxit de la missió. "Romania està defensant el seu espai aeri, els nostres aliats són amb nosaltres. Vigilància, resposta ràpida i solidaritat aliada- aquestes són les garanties de la nostra seguretat", ha indicat. El missatge difós acaba amb una idea més: "Sí, Romania és a la primera línia de la defensa de la Unió Europea".
Romania comparteix una frontera terrestre d'uns 614 quilòmetres amb Ucraïna. A finals de maig un dron rus va causar dos morts en impactar contra un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati en el marc d'una nova onada de bombardejos russos contra infraestructures ucraïneses properes a Romania, que és membre de la Unió Europea i de l'OTAN.
Llavors, l'OTAN va condemnar la "imprudència" de Rússia i va advertir que continuaria enfortint les defenses contra totes les amenaces, inclosos els drons. En el cas del dron abatut pels avions de combat espanyols, encara no s'ha confirmat la procedència.
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