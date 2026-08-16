Tempesta judicial i política
Creix el temor en el PSOE d’una possible imputació pel cas Leire
La cúpula reconeix que si l’Audiència Nacional imputa el partit per corrupció es trobarien "davant del pitjor escenari possible"
Luis Ángel Sanz
El suposat fre estival no està servint aquest any de descans per als socialistes. La intensitat i la brutalitat dels incendis a Andalusia, Madrid, Castella i Lleó i l’Aragó i, sobretot, la difícil gestió de l’allau migratòria de Ceuta no està deixant via lliure als temes més lleugers propis de l’agost. El desgast del Govern continua. Però després de l’estiu pot arribar "el pitjor". El denominador comú dels dirigents socialistes consultats per EL PERIÓDICO és un temor creixent en el recrudescència de l’infern judicial que el PSOE pateix des de fa uns mesos.
El que més preocupa a la cúpula socialista és el cas Leire Díez, l’anomenada lampista del PSOE. Fonts de la direcció admeten, en conversa amb aquest diari, "la possibilitat molt real" que el jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz acabi imputant el PSOE com a entitat jurídica per les maniobres realitzades per la periodista amb el suport o sota la direcció de qui llavors era el número dos real del partit, Santos Cerdán. El seu suposat objectiu era torpedinar investigacions o processos judicials de l’entorn del president del Govern, Pedro Sánchez, o que afectaven el PSOE.
"Si ens imputen, encara que no sigui per finançament il·legal, ens deixarà molt tocats. Seria el pitjor escenari possible, i en època preelectoral", asseguren en veu baixa a Ferraz. Les mateixes fonts no saben anticipar quina hauria de ser la resposta política a aquesta decisió judicial.
L’actual direcció, capitanejada per la secretària d’Organització, Rebeca Torró, sempre ha al·legat la "plena col·laboració amb la justícia" de la formació en aquest cas i en tots els que afecten el PSOE. I que des que es van destapar els tripijocs de Cerdán, el partit s’ha sotmès a auditories i ha augmentat els controls interns i la transparència a l’hora de prendre decisions, establint la doble firma en les contractacions. O implantant també un control fins i tot del patrimoni dels membres de l’Executiva quan són nomenats, i que s’ha d’actualitzar.
No obstant, fonts jurídiques ja van advertir a EL PERIÓDICO que si, per exemple, l’auditoria s’ha pensat per preservar la persona jurídica de cara a una possible imputació, no servirà de gaire, ja que l’article 31 bis 2 del Codi Penal només preveu que l’organització quedi exempta de responsabilitat si el seu òrgan d’administració ha adoptat mesures de vigilància i control "abans" de la comissió del delicte. No després, com seria el cas.
Descontrol
"Mai no pots evitar que una persona cometi un delicte en una organització, però sí que has d’evitar un descontrol tan gran que permeti cometre aquests delictes", va assegurar al seu dia María de la Torre, sòcia i cofundadora de la firma Governance & Compliance Abogados.
Fonts socialistes reconeixen que l’estratègia política que s’ha seguit fins ara –encapsular el cas Leire en Santos Cerdán– pot ser encertada des d’un punt de vista polític. Però jurídicament "no se sosté si pel mig apareixen també altres noms molt rellevants de la direcció". Aquestes fonts esmenten la gerent imputada del partit, Ana María Fuentes; el diputat Juanfran Serrano (actual secretari de Política Municipal); Juanma Serrano (excap de Gabinet de Pedro Sánchez); Ion Antolín (exdirector de Comunicació) i fins i tot Antonio Hernando, que treballava a la Moncloa quan suposadament va assistir a reunions amb Leire Díez a Ferraz.
Alguns d’ells estan imputats o almenys assenyalats en el sumari que investiga els tripijocs que portava a terme la lampista.
"La imputació del partit no només ens deixaria tocats, sinó que seria tocats i enfonsats. ¿Com t’has de presentar a les eleccions en aquestes condicions?", afirma un dirigent socialista.
Fora de Ferraz
Des de fora de Ferraz apunten a "una desastrosa selecció de personal" en el PSOE. "Acostuma a passar sempre, però en el cas de Pedro Sánchez ha sigut molt més acusat que en els de Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero. Quan va arribar al Govern es va oblidar completament del partit", apunta un baró autonòmic. Un altre dirigent territorial apunta el que diuen en privat molts dirigents socialistes: "Sánchez passarà a la història com un dels millors presidents del Govern, però també com el pitjor secretari general del PSOE".
"Parlar de desastre orgànic és generós –resumeix un diputat nacional–: dos secretaris d’Organització han entrat a la presó, un ha sigut condemnat i una gran part del seu seguici continua manant en el partit".
El cas de Leire Díez podria ser el que comporti més risc directament per al partit. Però aquesta tardor els socialistes temen que es continuïn acumulant els indicis d’actuacions il·legals en el cas de José Luis Rodríguez Zapatero. A més a més, com també lamenten des de l’Executiva socialista, l’expresident "continua sense explicar encara d’on va treure les joies, quan ja fa dos mesos que va dir que ho explicaria la setmana següent".
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