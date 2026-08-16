Mesures de prevenció
El Govern nega el «col·lapse sanitari» a Ceuta i fixa com a prioritat garantir condicions de salubritat als migrants
Mónica García, des de la ciutat autònoma, demana més espais per tractar la població migrant i avisa: «Associar immigració amb malaltia és injust i xenòfob»
Ceuta i Melilla, avui en directe | Últimes notícies de la crisi migratòria, desapareguts, situació dels menors i reaccions polítiques
Gisela Boada
«La situació és excepcional, però tècnicament no podem parlar d’un col·lapse sanitari. Hi ha llocs tensats i els sanitaris estan redoblant esforços, però no hi ha un col·lapse sanitari», ha reiterat una vegada i una altra la ministra de Sanitat, Mónica García, aquest diumenge des de Ceuta, després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas. De fet, García ha recordat que no s’ha demanat a cap sanitari que torni de vacances – s’ha reforçat amb 60 professionals el sistema des de l’inici de la crisi – i que, segons les xifres oficials, l’ Hospital Universitari de Ceuta manté actualment al voltant d’un 50% dels llits disponibles. La pressió assistencial en Atenció Primària i en l’àmbit hospitalari, a més, ha descendit prop d’un 70% en els últims 15 dies, des que va començar la crisi migratòria.
La titular de Sanitat ha agraït a tots els professionals sanitaris l’esforç realitzat i ha assegurat que entén «el seu esgotament», després que diversos treballadors i sindicats hagin denunciat la forta càrrega assistencial registrada des de l’entrada massiva de migrants a finals de juliol. García ha reconegut que serveis com Urgències, Medicina Interna o Atenció Primària estan sotmesos a una pressió extraordinària, però ha demanat evitar l’"alarmisme". «No és normal el que s’està vivint, però això no comporta un col·lapse», ha insistit, mentre ha advertit que transmetre la idea que el sistema està col·lapsat pot provocar que alguns pacients deixin d’acudir a l’hospital per por de no ser atesos.
Dades del Ministeri
Segons les dades exposades per Sanitat, en els últims 15 dies s’ha atès unes 5.800 persones migrants: al voltant de 3.500 en Atenció Primària i 2.300 en l’àmbit hospitalari. El primer dia es van registrar 1.199 assistències, una xifra que ha anat descendint de forma progressiva fins a les 193 comptabilitzades dissabte passat en el conjunt dels punts assistencials. La mitjana durant aquestes dues setmanes s’ha situat en unes 300 atencions diàries.
Actualment hi ha 101 persones ingressades a l’Hospital Universitari de Ceuta, de les quals 28 són migrants i una es manté a l’uci. El centre compta amb capacitat per a 175 llits i Sanitat afirma que aproximadament la meitat continuen disponibles. La ministra també ha recalcat que no s’ha suspès cap operació ni consulta i que no s’ha demanat a cap professional que interrompi les seves vacances.
Contra els discursos xenòfobs
En resposta al PP, que hores abanshavia demanat la seva dimissió i havia descrit la situació com un «col·lapse sanitari», García ha acusat els qui el fomenten d’alimentar un discurs que vincula immigració i malaltia. «Associar immigració amb malaltia, delinqüència o perill és injust i xenòfob», ha afirmat. Una de les principals crítiques que articulen PP i Vox són les presumptes agressions sexuals que haurien comès marroquins arribats a la ciutat i que s’estan investigant. Preguntada per això, García ha comunicat que els serveis d’assistència han atès cinc víctimes de violacions.
La ministra ha situat, de fet, l’actuació sanitària més urgent fora de l’hospital. Segons el seu parer, la prioritat de salut pública passa ara per proporcionar sostre als migrants que es mantenen sense un allotjament adequat i garantir-los unes condicions mínimes de salubritat, amb accés a aigua, higiene, lavabo i menjar. García ha defensat que es tracta d’una mesura de prevenció sanitària i ha assenyalat que el risc epidemiològic per a la població ceutina és baix, mentre que entre la població migrant és moderat.
Els migrants no porten malalties, però poden emmalaltir ara
En aquest sentit, ha explicat que actualment hi ha dos casos de tuberculosi a la ciutat: un correspon a un migrant procedent del Marroc i l’altre a un veí de Ceuta que portava dos mesos sota sospita de patir la malaltia. «Els migrants no porten malalties, però poden emmalaltir ara», ha advertit la ministra, amb referència als riscos associats a unes condicions precàries d’allotjament i salubritat. Sanitat defensa que garantir unes condicions adequades d’acollida és també una mesura preventiva per evitar possibles problemes epidemiològics.
En aquest sentit, ha demanat que se cedeixin espais per fer diàgnostics precoços als immigrants per gestionar possibles aïllants per gestionar possibles aïllaments, si és necessari. «Necessitem que els migrants siguin en un espai segur», ha insistit, després d’afirmar que hi ha un operatiu de coordinació per a això i que la competència és del govern de la ciutat. «La urgència està fora de l’hospital», ha remarcat, després de reconèixer que sí que hi ha una «crisi humanitària».
Pla de catàstrofes
Per fer front a la situació, INGESA –l’Institut Nacional de Gestió Sanitària, l’organisme del Ministeri de Sanitat que gestiona directament l’assistència sanitària pública a Ceuta i Melilla – ha activat el nivell 1 del pla de catàstrofes i ha reforçat la coordinació assistencial. Entre els objectius del dispositiu hi ha mantenir sense alteracions l’assistència ordinària, establir circuits diferenciats per a l’atenció a migrants, ampliar els recursos en Atenció Primària i hospitalària, reforçar els punts assistencials en horari de matí, tarda i caps de setmana i evitar la concentració de pacients en determinats centres. Tots ells, ha apuntat García, s’han complert.
La ministra s’ha desplaçat aquest diumenge a Ceuta per conèixer de primera mà la situació.S’ha reunit amb el delegat del Govern, Miguel Ángel Pérez; amb la directora de l’INGESA, Isabel Muñoz; i amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas. García té previst visitar posteriorment el Centre de Salut Otero i l’ Hospital Universitari de Ceuta, on mantindrà reunions amb la Junta de Personal i representants del Col·legi de Metges, abans de trobar-se amb organitzacions socials.
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