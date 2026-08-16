Guerra a Ucraïna
Ksénia Sobtxak, protegida de Putin i ‘nòmada tecnològica’ a Espanya, a l’ull de l’huracà després de ser piratejats els seus comptes
Les converses filtrades, en cas de confirmar-se la seva autenticitat, demostrarien que la ‘celebrity’ i empresària de mitjans assumeix la censura del Kremlin, coordina les seves accions amb les autoritats russes i fins i tot demana perdó per cobertures que incomoden Moscou
Marc Marginedas
Ksénia Sobtxak és una controvertida i mediàtica figura que no deixa ningú indiferent a Rússia. Filla d’ Anatoli Sobtxak, alcalde de Sant Petersburg durant els anys 90, es pot dir que a la pràctica manté una relació de proximitat i fins i tot familiaritat amb Vladímir Putin, forjada durant el temps en què el líder del Kremlin va treballar a les ordres del seu progenitor a la segona ciutat russa a finals del segle passat. 'Celebrity', influencer' y apodada la 'París Hilton de Rusia', ha pasado épocas en las que se ha acercado a la oposición, aunque a estas alturas la mayoría de sus integrantes la contemplan con sospecha y evitan relacionarse con ella.
En l’actualitat, Sobtxak té un imperi mediàtic a les xarxes denominat ‘Ostorozhno Media’, que compta un canal de YouTube amb més de quatre milions de seguidors i tres canals a Telegram especialitzats en notícies generals, notícies de Moscou i estil de vida. I també manté vincles amb Espanya, ja que ha demandat residència al nostre país – i segons algunes fonts se li hauria concedit – acollint-se a la figura de ‘nòmada digital ’, contemplada en la llei de Start Ups promulgada el desembre del 2022.
La polèmica ha tornat a envoltar Sobtxak de nou aquest estiu. A principis de juliol, el grup de pirates informàtics Black Mirror va piratejar els seus canals a través del seu compte de correu electrònic difonent captures de pantalla, vídeos i extractes de converses que va mantenir amb funcionaris russos, empleats de la redacció i fins i tot dirigents ucraïnesos. En cas de confirmar-se l’autenticitat del material filtrat, demostraria que la dona assumeix la censura del règim de Vladímir Putin, coordina els seus treballs amb el Kremlin i demana fins i tot permís o disculpes per cobertures que han acabat desagravant al poder rus. En una irada reacció remesa a la publicació independent ‘Meduza’, la ‘celebrity’ va admetre haver sigut víctima de pirateig informàtic, va qualificar de «falsos» els continguts filtrats i va arremetre contra els mitjans de comunicació que se n’han fet ressò . «Publicar escombraries anònima de captures de pantalla anònims sense contactar abans amb la víctima de l’atac és tocar fons», va escriure.
En mal lloc
Si acaben sent verídics, els suposats extractes de converses difoses deixarien Sobtxak en molt mal lloc davant de l’oposició i el periodisme independent rus. En un tens intercanvi amb Serguei Títov, redactor en cap dels seus mitjans, aquest l’acusa d’ocultar deliberadament la gravetat de la situació causada pels bombardejos ucraïnesos contra les infraestructures petrolieres russes.
«El teu país sencer està en flames; no puc escriure la veritat, i no mentiré», l’increpa, a la qual cosa Sobtxak li respon: «Ningú vol que menteixis». «Escriure que hi ha gasolina per tot arreu i que tot va de meravella... això és mentir. Rebem munts de queixes cada hora dient que no hi ha ni puta gasolina enlloc. I no les publiquem», continua Títov, entre la indignació de la ‘celebrity’: «Estàs violant la llei i acabaràs a la presó; seriosament, estic farta d’aquesta merda».
En un altre moment del diàleg, Sobtxak es va enfadar amb gran visibilitat davant la possibilitat que ella o els seus mitjans acabessin sent declarats «agents estrangers» per les autoritats – una etiqueta que a la Rússia actual posa sota sospita una empresa o persona i la col·loca sota sospita constant de l’Estat – a causa de «les maleïdes acrobàcies» del seu subordinat.
Una altra de les filtracions publicades es refereix a una presumpta conversa que hauria mantingut Sobtxak amb Vladímir Tabak, director d’ ANTO Dialog, una organització de monitoratge dels mitjans finançada per l’Estat rus, sobre una entrevista amb Iliá Remeslo, un bloguer progovernamental que en el passat va llançar campanyes contra el dissident assassinat Aleksei Navalni però que, de manera inesperada, va publicar al març un manifest criticant durament la guerra i acusant Putin de portar el país a un atzucac, i per això va ser detingut i ingressat en un centre psiquiàtric.
«Parlant seriosament, la culpa és realment meva. I ho entenc. Creia sincerament que un imbècil així, amb aquests arguments, li resultava útil a SVK (Serguei Kirilenko, vicepresidenta de l’Administració Presidencial) en aquell moment. Però és clar, em podia equivocar, perquè ningú ho admetrà obertament. Així que aquí el tens», li va dir Sobtxak al seu interlocutor Tabak, a la qual cosa aquest va respondre: «Vull que visquis amb la sensació que podria no perdonar-te».
Tot i que no existeix manera de confirmar l’autenticitat de les converses, mitjans com ‘Agentsvo’ han fet estudis comparant el contingut de les filtracions difoses per la premsa independent russa amb les cobertures realitzades pels mitjans de Sobtxak en aquell moment particular, i encaixen en molts casos: «Les demandes de Sobtxak (al seu personal) a les captures de pantalla estan en línia amb els canvis introduïts« als articles.
Les revelacions sobre la gestió dels seus mitjans per part de la ‘celebrity’ de segur recuperaran la polèmica a Espanya entorn de l’eventual concessió de la seva residència. Després de la revelació d’aquesta gestió per part de la premsa espanyola, el senador del Partit Popular per Badajoz José Antonio Monago va presentar una pregunta en què demandava al Govern espanyol explicacions a causa de les «implicacions diplomàtiques, de seguretat i de coherència amb la política exterior d’Espanya davant Rússia i la guerra d’Ucraïna» d’aquesta mesura, inquirint al seu torn si s’havia sol·licitat informe «al Centre Nacional d’Intel·ligència». La resposta va ser succinta i es va limitar a recordar que els permisos de residència es regulen «d’acord a la Llei Orgànica 4/200 d’11 de gener».
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