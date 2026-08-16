Noves excarceracions
L’oposició demana alliberar tots els presos polítics a Veneçuela
Els EUA destaquen els últims avenços, amb l’excarceració de 131 opositors al madurisme
Abel Gilbert
L’oposició i diverses organitzacions no governamentals a Veneçuela van celebrar l’excarceració anunciada divendres de 131 persones que havien estat empresonades durant el Govern de Nicolás Maduro, però van remarcar que, després del seu segrest, el 3 de gener, el Govern provisional encara no ha completat l’alliberament de tots els presos polítics. El buidatge de les presons és, no obstant, un signe dels temps al país sud-americà, i així ho va destacar el secretari d’estat, Marco Rubio: "Continuem avançant en el pla de tres fases. Els EUA segueixen de prop el procés liderat pels veneçolans de converses amb les autoritats interines".
El ministre de Comunicació, Miguel Ángel Pérez Pirela, va assenyalar divendres a la nit que les excarceracions "van ser acordades" pels tribunals després d’una sol·licitud del Ministeri Públic, i a instàncies d’una avaluació portada a terme pel Programa per a la Pau i la Convivència Democràtica de la "presidenta encarregada", Delcy Rodríguez, amb el propòsit d’"afavorir el retrobament entre els veneçolans, l’enfortiment del teixit social de la nació i la consolidació de la pau".
Meses de diàleg
Els històrics adversaris del madurisme i la facció que el continua sota el tutelatge nord-americà creuen que aquestes decisions adoptades en les últimes hores són conseqüència no només de la pressió de Washington, sinó també del desmantellament del sistema que va regir durant anys. No és irrellevant el fet que les excarceracions es coneguessin tot just hores després que la taula de diàleg entre el Govern dels germans Rodríguez i un sector de l’oposició acordessin una renovació completa del Tribunal Suprem de Justícia (TSJ).
Dinorah Figuera, que encapçala les converses d’aquest sector dissident amb l’actual autoritat parlamentària, Jorge Rodríguez, va remarcar que encara s’ha d’avançar: "Amb esperança pel retrobament de les famílies veneçolanes, rebem la informació de les excarceracions. No són tots i mereixen llibertat plena, continuem exigint sense descans fins que cada ciutadà es retrobi amb la seva família". Figuera va agrair a Rubio "el seu suport i determinació en aquest procés".
L’ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) va exhortar les parts implicades en el diàleg a "mantenir aquest compromís com una prioritat inajornable dins de les dinàmiques actuals de negociació i a concretar la restitució total de drets dels que encara continuen privats de llibertat per motius polítics". El chavisme i un grup d’oposició integrat per exdiputats van tancar dimecres el primer cicle de diàleg amb dos grans acords enfocats en la renovació completa del Tribunal Suprem i la recuperació de l’or del Banc d’Anglaterra per atendre les víctimes del doble terratrèmol que va tenir lloc al juny.
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