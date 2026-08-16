Drama humanitari
El Marroc intercepta 148 migrants ocults a prop de la frontera de Ceuta
La policia marroquina deté 61 sospitosos d’incitar a l’entrada il·legal a les xarxes
Més de 220 immigrants tornen voluntàriament cada dia al regne alauita des de la ciutat autònoma
Gisela Boada
Les forces de seguretat del Marroc van frustrar ahir un intent d’entrada irregular a Ceuta protagonitzat per centenars de migrants, en la seva majoria subsaharians, que s’havien ocultat en una zona muntanyosa pròxima a Castillejos, al sud-oest de la ciutat autònoma, a 3 quilòmetres de la frontera, segons van informar fonts de seguretat marroquines a l’agència Efe. Anit el balanç era de 148 persones interceptades i 61 detingudes per incitar a l’entrada il·legal.
Segons les mateixes fonts, dels 148 interceptats, 128 eren subsaharians i 20 de nacionalitat marroquina. La policia del Marroc, amb el suport d’unitats antidisturbis i un helicòpter, va carregar contra desenes d’immigrants que intentaven creuar la frontera, fent servir gasos lacrimògens i porres, segons van constatar periodistes d’Efe i TVE, als quals les autoritats marroquines van instar a abandonar la zona sota l’amenaça de retirar-los la documentació professional i els permisos de treball si s’hi negaven.
Així mateix, les operacions preventives portades a terme els últims dies per la Direcció General de la Seguretat Nacional han permès la detenció de 61 sospitosos d’incitació i promoció de crides a la migració irregular a través de les xarxes socials. De fet, l’intent de tornar a vulnerar la tanca es produeix després de diversos dies d’alerta màxima a tots dos costats de la frontera per les crides difoses precisament a les xarxes socials per repetir ahir una entrada massiva a Ceuta similar a la registrada el 30 i 31 de juliol, quan unes 72.000 persones van creuar la frontera.
El Marroc i Espanya feia diversos dies que reforçaven els controls a carreteres, accessos marítims i zones forestals pròximes a Ceuta davant de les convocatòries difoses pels entorns digitals. L’objectiu de Rabat era interceptar possibles grups abans que es poguessin aproximar a la tanca fronterera, però Espanya també havia elevat el nivell de vigilància. El Ministeri de l’Interior va reforçar les últimes dues setmanes el contingent de Policia Nacional i Guàrdia Civil destinat a Ceuta fins a arribar als 1.659 agents aquest cap de setmana, mentre que Defensa manté desplegats a la ciutat més de 2.000 militars. A aquest dispositiu s’hi suma la instal·lació d’una barrera pneumàtica marítima d’uns 500 metres, una mesura amb la qual Interior pretén reforçar el control de les entrades per mar.
El Govern espanyol, a més, havia advertit els últims dies que les persones que hi accedissin de manera irregular no serien regularitzades ni traslladades a la Península. Tant el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, com el titular d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, havien insistit que els que entressin irregularment serien sotmesos als procediments previstos a la llei d’estrangeria.
Visites de ministres
De moment, el Govern espanyol no s’ha pronunciat sobre aquest últim episodi, si bé està previst que avui viatgi a Ceuta la ministra de Sanitat, Mónica García, per conèixer "de primera mà" la situació sanitària després de la crisi migratòria i mantenir diverses trobades institucionals i amb representants de l’àmbit sanitari i social i amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas. Demà, la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, farà el mateix per abordar la "crisi humanitària".
Des de l’oposició, el PP va tornar a reclamar a Pedro Sánchez que "surti del seu amagatall" i viatgi a Ceuta per "assumir un comandament únic". Els populars també continuen exigint al ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, que contacti amb el seu homòleg marroquí, Abdellatif Ouahbi, per traslladar-li que Ceuta i Melilla són espanyoles. "És culpa del Govern, que amb la regularització de migrants ha convertit Espanya en un destí fàcil per a les màfies", va declarar el vicesecretari d’Educació i Igualtat del PP, Jaime de los Santos, ahir en un vídeo difós pel partit.
Vox, per la seva banda, ha ofert al PP un pacte de govern a Ceuta que permetria a totes dues formacions assolir la majoria absoluta amb 13 diputats. La proposta exigeix als populars trencar els seus acords amb el PSOE i amb el partit de Fatima Hamed. "Si Juan Vivas realment ha canviat de posició i les seves declaracions d’aquests dies són alguna cosa més que un intent oportunista de distanciar-se de Pedro Sánchez i eludir la seva pròpia responsabilitat, ara té l’oportunitat de demostrar-ho", va afirmar el líder de Vox a la ciutat autònoma, Juan Sergio Redondo.
Situació dramàtica
Mentrestant, la situació dels migrants a Ceuta és dramàtica. Després de dues setmanes passant gana i set i dormint a terra o en matalassos, centenars d’ells tornen voluntàriament al Marroc. La seva estada s’està tornant insostenible i l’ajuda de les oenagés és insuficient, i les seves esperances de quedar-se a Espanya són cada vegada menors. La xifra dels que continuen deambulant pels carrers o acampats a les platges varia segons la font. El Govern calcula que queden a la ciutat uns 5.000 dels més de 72.000 que van creuar la frontera nedant el 30 de juliol, i més de 2.000 són menors. El president de Ceuta fa pujar la xifra total a 8.000 persones.
Però hi ha una dada real que certifiquen tant la Policia Nacional com la Guàrdia Civil: cada dia tornen voluntàriament al Marroc més de 220 migrants, segons ha pogut saber aquest diari. Molts tornen empesos per la fam, el cansament acumulat i les esperances cada vegada menors d’obtenir la residència, després de la pressió del Govern, que recorda que cap migrant irregular es podrà quedar a Ceuta o que cap passarà a la Península.
Segons dades policials a les quals va accedir aquest diari, han tornat al Marroc gairebé 900 persones en menys de quatre dies. Dilluns 10 d’agost, van abandonar Ceuta de manera voluntària per la frontera del Tarajal 121 migrants. Dimarts 11, aquella xifra va pujar fins a 172. I dimecres, es va disparar fins a 425. I només entre la nit de dimecres i les 9 del matí de dijous, van sortir 174 persones. Això suposa una mitjana de més de 220 al dia durant aquesta setmana.
Acompanyament
Les perilloses tornades nedant dels primers dies han sigut substituïdes per un procés de retorn ordenat i gestionat per la Policia Nacional, que ha creat una unitat específica per als retorns voluntaris. Com expliquen des del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, el retorn voluntari és "un procediment garantista" que s’està formalitzant davant la Policia per escrit. Després, normalment, la Guàrdia Civil, que és a les fronteres, els acompanya fins al pas del Tarajal, per on tornen al Marroc.
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