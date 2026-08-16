La CUP manté la porta oberta a participar en les eleccions espanyoles del 2027: "No hem tancat aquest debat"
La portaveu nacional del partit rebutja fer "experiments en despatxos" amb els Comuns i Podem de cara a les municipals
Enric Sitjà Rusiñol / Jordi Bataller (ACN)
La CUP manté la porta oberta a participar en les eleccions espanyoles del 2027, com explica la seva portaveu nacional, Su Moreno, en una entrevista a l'ACN. "La CUP no ha tancat aquest debat", assegura, i afegeix que la formació aborda aquesta discussió de manera "permanent", "atenent les possibilitats que pugui tenir de representació". Ara bé, Moreno rebutja taxativament escoltar els "cants de sirena" del líder d'ERC a Madrid, Gabriel Rufián, per teixir un front d'esquerres. Per altra banda, la portaveu descarta fer "experiments en despatxos" amb altres esquerres, com els Comuns i Podem, de cara a les municipals. "Veiem lluny poder arribar a acords sòlids en clau purament electoralista i a través dels partits", assevera Moreno.
Les paraules de Moreno sobre la participació en les eleccions generals de l'any que ve arriben pocs dies després que l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, apostés en una entrevista a l'ACN perquè els anticapitalistes exploressin candidatures d'esquerres i independentistes de cara als comicis municipals. Aquesta estratègia, va puntualitzar Salellas, tindria més recorregut a les generals o les europees, atès que permeten articular projectes que vagin més enllà dels partits polítics i representin un espai ampli de l'esquerra independentista.
Per a Moreno, la proposta de Salellas no és una "pressió" cap a l'aparell del partit: "Entenem que, en la conjuntura actual, hi pugui haver propostes sobre la taula, perquè la societat està demanant respostes en clau institucional". Així, la portaveu nacional afirma que la CUP està centrada en "continuar organitzant les classes populars" i l'independentisme d'esquerres, el que es considera "la millor recepta".
"Com això es traslladi a nivell electoral serà un debat a poder tenir, però la feina ha de ser la de picar pedra des de baix", afegeix Moreno.
"Cal veure la realitat de cada municipi"
Amb l'inici del curs polític a la cantonada i la confecció de candidatures municipals a l'horitzó, Moreno vol rebaixar les expectatives d'arribar a acords amplis amb altres partits d'esquerra.
"Cal veure la realitat de cada municipi", sosté la portaveu de la CUP. Així, diferencia entre l'estratègia a seguir a Barcelona, on "s'ha de vestir una candidatura a través del veïnat i del moviment popular" que transcendeixi les sigles anticapitalistes, i altres localitats catalanes, on la CUP "ja representa" aquesta voluntat aglutinadora.
A més, Moreno veu essencial que qualsevol pacte preelectoral pivoti sobre un "programa comú clar" i no "relegui" l'autodeterminació i l'independentisme a un "segon pla".
"Quan parlem de candidatures àmplies, parlem des de baix, des de les organitzacions, des dels veïns i veïnes, que és on la CUP sempre ha posat atenció", remarca.
Pel que fa a les alcaldies que té el partit, les consolidades -com Berga o Verges- i les que va conquerir el 2023 -com Girona-, fonts internes expliquen que la "millor manera" per a revalidar-les és fer gala de l'obra de govern. A Girona, on recentment l'acord tripartit amb Junts i ERC s'ha esberlat per la sortida dels de Carles Puigdemont de l'executiu, veuen "molt important" mantenir l'alcaldia per "continuar amb el model impulsat".
Previsions "positives" per a la candidatura a Barcelona
Poques setmanes després que se celebrés la primera Assemblea Popular Municipalista a Barcelona i que la CUP i Comunistes de Catalunya anunciessin l'impuls d'una "candidatura àmplia" a la ciutat, les previsions de tornar a desembarcar al Saló de Cent de l'Ajuntament són "positives".
"Les últimes dades no són dolentes. Ens donen representació", detalla Moreno, que aposta per treballar amb una "mirada llarga" per poder construir un "pols de contrapoder" a la capital de Catalunya. Aquesta candidatura hauria de "revertir" el model de l'alcalde, Jaume Collboni, que, per als anticapitalistes, "expulsa" el veïnat.
Les mencionades fonts internes afegeixen que la intenció és anunciar després de l'estiu, vora el setembre, el nom de la llista i qui l'encapçalarà.
La CUP, un "dic de contenció" de l'extrema dreta
Finalment, la portaveu nacional sentencia que la CUP ha de continuar exercint de "dic de contenció" de l'extrema dreta arreu de Catalunya, tant a través de pactes amb altres partits com de "propostes" que "atenguin les necessitats de la gent".
De fet, i preguntada per si els anticapitalistes pactarien amb el PSC per evitar un govern local d'Aliança Catalana, Moreno diu que s'"hauria de valorar cada cas" que sorgís després de les eleccions del maig del 2027, i subratlla que la vocació de la CUP és "ser una eina útil per reforçar un programa polític de transformació i en clau independentista".
"Estarem sempre a disposició, sempre que no sigui un paper en blanc, (…) acords de paper mullat", assevera la portaveu nacional de la CUP, que reivindica l'actitud dels anticapitalistes a Ripoll, tant quan es va voler evitar que Sílvia Orriols, líder d'Aliança, fos escollida alcaldessa mitjançant un acord amb els altres grups com quan es va sotmetre a una qüestió de confiança que podia desbancar-la de l'ajuntament.
Les fonts internes dels anticapitalistes remarquen que es farà "el que calgui" perquè l'extrema dreta independentista no augmenti quotes de poder als ajuntaments. És més, asseguren que, si bé "no volen donar" alcaldies als socialistes o a Junts, "el que preval" és evitar governs d'Aliança.
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