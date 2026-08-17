Activitat parlamentària
Albares planta el Senat per la crisi de Ceuta i el PP estudia mesures davant les absències dels ministres
El ministre d’Exteriors manté el pols als populars i demà serà el torn de Robles
Miguel Ángel Rodríguez
«Una nova cadira buida», ha criticat la presidenta de la comissió d’Afers Exteriors del Senat, Pilar Milagros Rojo (PP), l’absència del ministre del ram, José Manuel Albares, en la seva compareixença per donar explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta, després que la setmana passada ja ho fes el ministre Fernando Grande-Marlaska. El responsable d’Exteriors, com ja estava anunciat, ha declinat assistir a la comissió, on estava citat per la majoria absoluta del PP a la cambra alta, deixant les seves explicacions per quan acudeixi al Congrés a finals de mes.
Rojo ha recalcat que aquesta cadira buida «no és només una absència física, que representa una absència d’explicacions, de responsabilitat i de respecte al Parlament i als espanyols que hi estan representats, a més de l’incompliment d’una obligació constitucional i legal». Així, ha advertit dels ministres estan obligats a comparèixer quan són citats, que no poden triar a quina Cambra donen explicacions i que cap de les dues Cambres preval sobre l’altra «a efectes de control al Govern». Així, fonts del PP expliquen que estan «estudiant mesures» i que les anunciaran quan les tinguin decidides.
Albares manté el pols així amb el PP que ja va anunciar el Govern fa més d’una setmana, quan va deixar clar que cap dels ministres citats acudirien a donar explicacions al Senat abans de fer-ho al Congrés a finals de mes. El primer a no acudir va ser el responsable d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, que dimecres passat no va acudir a la Cambra alta i el seu seient en la comissió corresponent va quedar buit. Davant aquesta situació, els populars van anunciar que el tornaran a citar aquest mateix dijous.
Demà serà el moment de Margarita Robles. En un primer moment, la ministra de Defensa va ser convocada dijous 13 d’agost, però va pactar amb el PP una data posterior per donar explicacions i van acordar aquest dimarts, 18 d’agost. No obstant, en els dies següents, Robles va assegurar que no tenia temps per preparar la compareixença i que la postergaria al setembre, avisant ja de la plantada que es produirà aquest dimarts, el tercer.
De moment, els populars només han anunciat la seva intenció de citar novament els tres ministres, però el president del Senat, Pedro Rollán, els va avisar per carta fa més d’una setmana que una absència sense causa degudament justificada podria provocar l’adopció de mesures pels òrgans del Senat i l’exigència de responsabilitats jurídiques.
- Un veí de Fonollosa de 40 anys mor en una sortida de via a la C-37z, a Manresa
- L’aigua de l’aire condicionat no sempre s’ha de llençar: aquests són els usos que li pots donar
- Una web ultracatòlica ataca sor Lucía aprofitant l’entrevista a la seva germana
- La Llei de Propietat Horitzontal et protegeix: si et toca ser president de la comunitat i tens més de 70 anys, pots demanar que et rellevin
- Localitzen el cos de la mare de la jove de Berga desapareguda en el terratrèmol de Colòmbia
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'Entre l’excés de feina i el buit de la inacció hi ha un punt fèrtil: el de l’activitat amb sentit
- La familia de Braulio, el veí de Còrdova desaparegut a Callús: 'Volem que ens diguin la veritat
- Montserrat: 40 anys d’uns focs devastadors i d’una imatge icònica