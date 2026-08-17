Aniversari de la tragèdia
Illa defensa «més convivència, democràcia i pau» en el novè aniversari dels atemptats del 17A
Una de cada tres víctimes del 17-A continua sense ser indemnitzada nou anys després dels atemptats
Barcelona trasllada l’homenatge a les víctimes del 17-A a la plaça Sant Jaume per les obres a la Rambla
Sara González
Els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost del 2017 van deixar en estat de xoc la societat catalana, així com als partits polítics amb representació al Parlament. Nou anys després, just el dia en què es torna a homenatjar les víctimes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha llançat un missatge en favor de la convivència a les xarxes socials. «Davant l’odi i la barbàrie, més convivència, més democràcia i més pau», ha assegurat en un missatge a X.
L’aniversari dels atemptats arriba a les portes d’un setembre en què es donarà per inaugurat el nou cicle electoral, marcat per un context en el qual l’extrema dreta d’Aliança Catalana, partit forjat a Ripoll, municipi en el qual van créixer els terroristes i que està ara governat per Sílvia Orriols.
El president, que ha explicitat el seu recolzament a les víctimes, no ha sigut l’únic dirigent a fer públic un missatge a les xarxes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha manifestat el seu «record i afecte» per totes les víctimes i els seus familiars i ha tornat a burxar en el «dret a saber la veritat», que considera que no s’ha garantit després del judici i la comissió d’investigació que es va portar a terme al Congrés. Es tracta, ha considerat, d’un «dèficit democràtic» de l’Estat.
En l’acte de record a les víctimes, que se celebra aquest any a laplaça de Sant Jaume a causa de les obres a la Rambla, no hi intervenen dirigents polítics, malgrat la seva presència, per garantir que la prioritat és acompanyar les persones afectades i rememorar els morts en els atemptats.
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