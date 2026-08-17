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TRIBUNALS

L’Audiència Nacional unifica el cas Leire Díez després de rebre la part de la causa que va obrir un jutge de Madrid

El jutjat de Santiago Pedraz accepta la inhibició acordada pel magistrat de Madrid Arturo Zamarriego

Leire Díez el setembre passat en una compareixença parlamentària.

Leire Díez el setembre passat en una compareixença parlamentària. / José Luis Roca / EPC

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Tono Calleja Flórez

MADRID

El titular del Jutjat Central d’Instrucció número 5 de l’Audiència Nacional va rebre el passat 14 d’agost totes les actuacions dutes a terme pel magistrat que va obrir la causa sobre la ‘lampista’ del PSOE, Leire Díez, a Madrid, Arturo Zamarriego. La setmana passada, Zamarriego va decidir inhibir-se en constatar que el magistrat Santiago Pedraz mantenia una investigació més avançada, que li ha permès imputar responsables del PSOE «que podrien tenir un nivell jeràrquic superior», entre els quals hi ha l’actual gerent del partit, Ana María Fuentes, i qui va ser el ‘número tres’ de la formació, Santos Cerdán.

Així consta en una providència, a la qual ha tingut accés aquesta redacció, en la qual s’especifica que «procedeix acceptar» la inhibició, amb la intenció d’unir a la causa tramitada a l’Audiència Nacional les indagacions que va obrir el jutge Zamarriego.

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Zamarriego només investigava la mateixa Leire Díez, a l’empresari Javier Pérez Dolset, a l ’advocat Jacobo Teijelo i al periodista Pere Rusiñol i, segons ha pogut constatar el jutge de Madrid aquestes persones «podrien no ocupar un lloc principal en aquest entramat», mentre que les diligències seguides pel Jutjat Central d’Instrucció es dirigeixen, a més, contra d’altres que sí «podrien tenir més nivell de jerarquia» i això fa «necessari l’exacta concreció de responsabilitats» de totes.

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