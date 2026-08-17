Crisi migratòria
El Govern corregeix la ministra de Sanitat i reforça l’atenció als migrants en col·laboració amb Ceuta
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Vivas critica la «falta de resposta» del Govern a Ceuta i amenaça d’acudir al Poder Judicial
Luis Ángel Sanz
La ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha corregit avui la ministra de Sanitat, Mónica García, ha insistit a destacar la «col·laboració entre les administracions» per fer front a la crisi migratòria i ha anunciat l’obertura de 1.500 noves places d’acollida temporal per a migrants en col·laboració amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que aporta gran part d’aquestes.
La també portaveu del Govern no ha volgut censurar públicament la ministra de Sumar, però ha adoptat un discurs i un to molt diferents dels de García, i ha destacat que «el que els ciutadans esperen de nosaltres és la col·laboració entre administracions». I ha ressaltat tant els acords assolits com algunes de les paraules prèvies de Vivas en una compareixença anterior.
Les 1.500 noves places perquè els migrants no siguin als carrers i a les platges estaran disponibles des d’avui mateix a l’antic aparcament de Loma Colmenar, que pertany a l’Executiu local, i a tres instal·lacions de l’Estat: l’antic camp de futbol del Quarter de Cavalleria, l’Hípica i l’espai del Guano.
«Compromís inqüestionable» del Govern
Després de les crítiques prèvies de Vivas, que ha sigut dur amb l’actuació del Govern des que va començar la crisi migratòria, la portaveu de l’Executiu ha destacat en roda de premsa que «el Govern d’Espanya ha estat, està i estarà sempre al costat de Ceuta» perquè «és inqüestionable el seu compromís» amb la ciutat «amb paraules i amb fets». I més «davant una situació extraordinària», ha afegit. Per això, ha destacat la «presència permanent» de l ’ Executiu a la ciutat amb la visita en aquestes dues setmanes del president, Pedro Sánchez, i, de fins a set ministres a la ciutat.
Saiz ha detallat que el seu Ministeri ha donat una ajuda de 6,5 milions d’euros a Creu Roja per a assistència humanitària als migrants. Aquesta entitat ha repartit diàriament 4.000 kits de menjar als estrangers, kits d’higiene, d’higiene femenina i ha prestat 4.000 assistències sociosanitàries.
La ministra d’Inclusió ha utilitzat un to totalment diferent del de Mónica García, que va visitar la ciutat diumenge i va acusar Juan Jesús Vivas de no haver posat a disposició dels migrants instal·lacions que sí que va entregar en la crisi del 2021. Després d’aquestes paraules, Vivas ha comparegut aquest matí en roda de premsa, ha denunciat la «falta de resposta» del Govern a Ceuta i ha donat a l’Executiu de Sánchez 30 dies perquè s’arribi a la normalitat. Altrament, acudirà al Poder Judicial, segons ha asseverat.
La ministra ha comparegut després de reunir-se amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, una trobada que s’ha prolongat molt sobre l’inicialment previst. Abans d’aquesta, el dirigent ceutí va comparèixer visiblement molest amb l’actuació del Govern d’Espanya i més fins i tot amb la de la ministra de Sanitat, a qui va acusar d’haver tingut «un comportament absolutament incorrecte» en la seva visita a la ciutat autònoma.
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha tingut per la seva banda una reunió telemàtica des del seu lloc de retir estiuenc a La Mareta (Lanzarote) per coordinar la resposta de l’Executiu a la crisi migratòria. A aquesta cita han assistit per videoconferència set ministres: el vicepresident primer i ministre d’Economia, Carlos Cuerpo; el d’Afers Exteriors, José Manuel Albares; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el titular d’Interior, Fernando Grande-Marlaska ; el ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres; la d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz; i la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego.
Sánchez va viatjar a la ciutat autònoma tot just esclatar la crisi, el 31 de juliol, juntament amb Grande-Marlaska. Però des d’aleshores es manté a la residència d’estiu de La Mareta, a les Canàries. El PP l’ha acusat d’estar «de vacances» mentre es produeix «la invasió» d’Espanya. Fonts del Govern responen que el cap de l’Executiu està en contacte i coordinació permanent amb tots els seus ministres. Des que va esclatar la crisi han visitat la ciutat set ministres, algunes diverses vegades. A més, la secretària d’Estat de Migracions, Pilar Cancela, ha traslladat el seu despatx a la ciutat autònoma, on ha estat gairebé 10 dels 17 dies passats.
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