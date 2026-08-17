Dos F-18 espanyols abaten un dron a l’espai aeri de Romania
Les autoritats romaneses no havien confirmat ahir l’origen de l’aparell no tripulat, però alts caps militars de l’OTAN apunten que va ser llançat per les forces militars russes
Lucas Font
Dos caces F-18 de la missió espanyola de l’OTAN a Romania van fer caure un dron ahir a primera hora del matí a pocs quilòmetres de la ciutat de Galati, a prop de la frontera amb Moldàvia i Ucraïna. L’aparell va ser detectat a les 4.44 hores (les 3.44 hora peninsular espanyola) i abatut 17 minuts després de rebre l’autorització del Ministeri de Defensa romanès. Les autoritats romaneses no havien confirmat, al tancament d’aquesta edició, l’origen del dron, però alts caps militars de l’OTAN indiquen que podria formar part part de les forces militars russes.
"Podem confirmar que aquest matí s’han mobilitzat dos caces F-18 espanyols i que un d’ells ha fet caure un dron sobre l’espai aeri romanès", va afirmar la portaveu de l’Aliança Atlàntica, Allison Hart, en un comunicat. "S’està duent a terme una investigació i l’OTAN està en contacte constant amb les autoritats romaneses. Estem preparats per respondre a qualsevol possible amenaça, les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, a fi de salvaguardar el nostre territori i protegir la nostra població", va afegir.
Missió exitosa
El ministre de Defensa de Romania, Radu Minuta, va felicitar els pilots espanyols i el personal militar romanès del centre de comandament per la missió exitosa, i va voler recordar que el país està "en primera línia de la defensa" de la Unió Europea.
Romania ha reforçat les seves capacitats defensives per respondre a la presència cada vegada més habitual de drons en el seu espai aeri. Entre aquests reforços es troba l’adquisició del sistema MEROPS, dissenyat per interceptar petits sistemes aeris no tripulats, que ha sigut integrat a la Iniciativa de Dissuasió del Flanc Oriental de l’OTAN.
L’operació dels caces espanyols, coordinada a través del Centre d’Operacions Aèries Combinades de l’OTAN a Torrejón, va ser celebrada també pel ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, que va insistir que el "treball i la solidaritat" d’Espanya són "clau" per a la seguretat euroatlàntica. Albares va mantenir una conversa amb la seva homòloga romanesa, Oana-Silvia Toiu, que li va agrair la intervenció dels pilots espanyols.
Els dos F-18 implicats en la missió d’ahir formen part d’un contingent de l’Exèrcit espanyol instal·lat a la base aèria Mikhaïl Kogalniceanu, a pocs quilòmetres del mar Negre, a l’est de Romania. Un contingent que inclou fins a set avions de combat, tres helicòpters NH-90 amb sistemes antidrons, una avió de reabastament aeri A400M i uns 200 efectius de les forces aèries i espacials, segons va anunciar l’OTAN. Un desplegament cada vegada més ampli i destinat a reforçar el flanc oriental de l’Aliança.
Aquesta és la quarta vegada que forces de l’OTAN abaten un dron a l’espai aeri de Romania, que cada vegada està més exposada als atacs entre les forces russes i ucraïneses al mar Negre. Això ha fet que el contingent espanyol intervingui freqüentment en els últims mesos.
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