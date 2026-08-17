El govern espanyol habilitarà 1.500 places més per acollir migrants en diversos espais de Ceuta
Aquest dilluns es desplegaran a la ciutat autònoma diversos dispositius d'atenció humanitària
ACN
La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha afirmat que el govern espanyol habilitarà "de manera immediata" 1.500 places més per acollir els migrants que resten a Ceuta, després que travessessin la frontera els passats 30 i 31 de juliol. "Avui [aquest dilluns] desplegarem diversos dispositius d'atenció humanitària de caràcter temporal i extraordinari", ha anunciat Saiz durant la roda de premsa posterior a la reunió amb el president ceutí, Juan Jesús Vivas. En concret, les noves places s'habilitaran a l'àrea d'estacionament Loma Colmenar -cedit pel govern autonòmic-, i a les instal·lacions de l'hípica, de l'antic camp de futbol de la caserna de cavalleria i a l'espai del Guano, que són propietat del govern espanyol.
Saiz ha recordat que el govern espanyol va transferir a Ceuta 6,5 milions d'euros per reforçar la resposta humanitària, després de l'arribada de 80.000 migrants a la ciutat. A més, es va acordar que la Creu Roja donés suport a qualsevol persona en situació de vulnerabilitat.
"La Creu Roja ha repartit aproximadament 4.000 kits d'alimentació diaris, i ha prestat més de 4.000 assistències sociosanitàries a la ciutat", ha indicat la ministra, que ha afegit que continuen treballant per a "la millora i l'ampliació dels espais d'acollida".
Aquest dilluns al matí, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha avisat el govern espanyol que acudirà als tribunals si en un termini de 30 dies no resolt la crisi humanitària que hi ha a la ciutat. A més, ha retret a la ministra de Sanitat, Mónica García, que hagi "eludit" la seva "responsabilitat"; després que García digués que necessiten que el govern ceutí els cedeixi instal·lacions per poder atendre els migrants.
Preguntada per aquests retrets, Saiz ha esquivat la polèmica i ha recalcat que "la col·laboració entre administracions és el que la ciutadania espera de nosaltres".
"Espanya està fent una feina important"
D'altra banda, el comissari europeu d'Interior i de Migracions, Magnus Brunner, ha assegurat en un missatge a X que "Espanya està fent una feina important i necessària per protegir les nostres fronteres exteriors i compartides". Ho ha afirmat després d'haver-se reunit amb el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska. Brunner ha tornat a insistir en el fet que el govern espanyol pot demanar un desplegament més gran d'agents de Frontex i de l'Europol a Ceuta.
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