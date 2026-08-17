El Govern nega que hi hagi "col·lapse sanitari" pels migrants a Ceuta
La titular de Sanitat admet la pressió extraordinària que pateixen els professionals, però demana «evitar l’alarmisme» / García prioritza millorar les condicions de salubritat dels desplaçats
Gisela Boada
"La situació és excepcional, però tècnicament no podem parlar d’un col·lapse sanitari. Hi ha llocs tensionats i els sanitaris estan redoblant esforços, però no hi ha un col·lapse sanitari", va reiterar una vegada i una altra la ministra de Sanitat, Mónica García, ahir des de Ceuta, després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas. De fet, García va recordar que no s’ha demanat a cap sanitari que torni de vacances –s’ha reforçat el sistema amb 60 professionals des de l’inici de la crisi– i que, segons les xifres oficials, l’Hospital Universitari de Ceuta manté al voltant d’un 50% dels seus llits disponibles. La pressió assistencial a Atenció Primària i en l’àmbit hospitalari, a més, ha baixat gairebé un 70% els últims 15 dies, des que va començar la crisi migratòria.
La titular de Sanitat va agrair als professionals sanitaris l’esforç fet i va assegurar que entén "el seu esgotament", després que diversos treballadors i sindicats denunciessin la forta càrrega assistencial registrada des de l’entrada massiva de migrants a finals de juliol. García va reconèixer que serveis com Urgències, Medicina Interna o Atenció Primària estan sotmesos a una pressió extraordinària, però va demanar evitar l’"alarmisme". "No és normal el que s’està vivint, però això no comporta un col·lapse", va insistir, alhora que va advertir també que transmetre la idea que el sistema està col·lapsat podria provocar que alguns pacients deixessin d’anar a l’hospital per por de no ser atesos.
Les dades
Segons les dades exposades per Sanitat, els últims 15 dies s’ha atès uns 5.800 migrants: al voltant de 3.500 a Atenció Primària i 2.300 en l’àmbit hospitalari. El primer dia es van registrar 1.199 assistències, una xifra que ha anat baixant de manera progressiva fins a les 193 comptabilitzades dissabte passat en el conjunt dels punts assistencials. La mitjana durant aquestes dues setmanes s’ha situat en unes 300 atencions diàries.
Actualment hi ha 101 persones ingressades a l’Hospital Universitari de Ceuta, de les quals 28 són migrants i una continua a l’UCI. El centre té capacitat per a 175 llits i Sanitat sosté que aproximadament la meitat continuen disponibles. La ministra també ha recalcat que no s’ha suspès cap operació ni consulta i que no s’ha demanat a cap professional que interrompi les seves vacances.
Que hi hagi o no "col·lapse" sanitari a Ceuta enfronta el ministeri amb els representants dels professionals sanitaris. El secretari d’Estat de Sanitat, Javier Padilla, també va negar una situació de col·lapse i va sostenir que l’activitat assistencial es manté i que el nombre d’atencions va baixar respecte al màxim registrat després de l’entrada massiva de migrants de finals de juliol. L’Institut Nacional de Gestió Sanitària (Ingesa) també va rebutjar que l’Hospital Universitari estigui col·lapsat.
El diagnòstic del Col·legi Oficial de Metges de Ceuta és diferent. L’organització va admetre que el sistema ha continuat funcionant, però va advertir que ho ha fet gràcies a un esforç extraordinari per part dels seus professionals i va rebutjar que aquesta resistència es pugui interpretar com una situació de normalitat. Els metges denuncien una forta sobrecàrrega assistencial i recorden que ha sigut necessari activar un dispositiu especial i reforçar l’atenció amb més de 60 professionals.
"Crisi humanitària"
La ministra, que va reconèixer la "crisi humanitària", va apuntar que ara "la urgència és fora de l’hospital. La prioritat de salut pública passa per proporcionar sostre als migrants que continuen sense un allotjament adequat i garantir-los unes condicions mínimes de salubritat, amb accés a aigua, higiene, lavabo i menjar. García va defensar que es tracta d’una mesura de prevenció sanitària i va assenyalar que el risc epidemiològic per a la població ceutina és baix, mentre que entre la població migrant és moderat.
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