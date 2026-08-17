Una onada d’atacs entre Rússia i Ucraïna causa almenys 16 morts
Almenys 16 persones van morir ahir després d’una onada d’atacs massius entre Rússia i Ucraïna. Els dos països van llançar centenars de drons contra objectius civils i militars als dos costats del front, un dels intercanvis de projectils de llarg abast més importants des del començament del conflicte. Almenys vuit de les morts es van produir en territori rus, mentre que cinc van ser confirmades per les autoritats ucraïneses. Les altres tres persones van morir als territoris ucraïnesos ocupats per Rússia, segons AFP.
El Ministeri de Defensa rus va interceptar 822 drons arreu del país durant la nit, mentre que l’alcalde de Moscou, Serguei Sobianin, va informar del llançament de 600 aparells no tripulats contra la capital russa, dels quals més de 200 van ser destruïts en el que es va qualificar com un "un dels atacs amb drons més massius de la memòria recent". Els impactes van provocar la mort de tres persones a Moscou i a Bélgorod, i de cinc més en una zona residencial a Rostov.
Gran part dels atacs de Kíiv van ser dirigits contra suposades infraestructures civils en territori rus. Entre elles hi ha els centres logístics de Wildberries, el gegant rus del comerç electrònic, que s’han convertit en un dels principals objectius de l’Exèrcit ucraïnès des de mitjans de juliol. Segons Kíiv, aquests centres estan sent utilitzats per adquirir equipament militar i són una part fonamental en la cadena de subministrament d’armament de l’Exèrcit rus. Les autoritats ucraïneses apunten que almenys set dels 10 magatzems més grans de la companyia estan sense servei.
Fàbriques ucraïneses malmeses
Per la seva banda, els atacs de Rússia van causar greus danys a la fàbrica siderúrgica de la multinacional ArcelorMittal a Kriví Rih, on hi va haver almenys dos morts i 14 ferits. La planta, un dels productors d’acer més grans d’Ucraïna, va aturar parcialment les seves operacions pels danys. Dues persones més van morir a la regió de Zaporíjia, i una més a Sumi. Els projectils russos també van fer malbé dues fàbriques d’armament a Kíiv especialitzades en components per a míssils i drons d’assalt, va informar el Ministeri de Defensa rus.
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