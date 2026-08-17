El PP acusa la ministra de visitar la ciutat com a part d’un "‘photocall’"
El PP manté la pressió sobre el president del Govern, Pedro Sánchez, perquè interrompi les seves vacances i viatgi a Ceuta amb l’objectiu de tractar sobre el terreny la crisi migratòria i establir, segons reclama el partit de dretes, un "centre de control únic". En unes declaracions des de Tarifa (Cadis), el vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local i Anàlisi Electoral del PP, Elías Bendodo, va criticar que, en comptes que s’hi desplaci Sánchez, siguin diferents ministres els que estiguin visitant la ciutat. Al seu parer, aquestes visites s’assemblen més a un "photocall d’agost" que a la gestió d’una crisi. "Moltes visites i poques decisions dues setmanes després", va retreure.
Coincidint amb la visita d’ahir de la ministra de Sanitat, Mónica García, Bendodo va elevar les seves crítiques contra la gestió sanitària i en va exigir la dimissió. El dirigent popular va sostenir que les urgències de Ceuta estaven atenent unes 500 persones diàries, davant de les aproximadament 100 habituals, i va responsabilitzar directament el ministeri, del qual depèn l’assistència sanitària a Ceuta. "És la culpable d’aquest col·lapse sanitari a la ciutat i, evidentment, no li demano que hi vagi. Li demano que dimiteixi", va afirmar.
Per la seva banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, també va fer ahir referència a la situació a la ciutat autònoma en una publicació a X: "Ceuta necessita un Govern compromès, sensible davant d’una crisi quàdruple: migratòria, de salut pública, d’ordre públic i de seguretat nacional". En aquesta línia, una de les principals crítiques que articulen el PP i Vox són les informacions que apunten a presumptes agressions sexuals comeses per marroquins arribats a la ciutat autònoma, les quals s’estan investigant.
Preguntada per això, García va comunicar que els serveis d’assistència van atendre cinc víctimes de violacions. La ministra de Sanitat va respondre al Partit Popular acusant els conservadors d’alimentar un discurs que vincula immigració i malaltia. "Associar immigració amb malaltia, delinqüència o perill és injust i xenòfob", va remarcar. I va explicar que ara hi ha dos casos de tuberculosi a la ciutat: un d’un migrant procedent del Marroc i l’altre d’un ceutí que feia dos mesos que era sota sospita de patir la malaltia. "Els migrants no porten malalties, però ara poden emmalaltir", va advertir la ministra, en referència als riscos associats a unes condicions precàries d’allotjament i salubritat.
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