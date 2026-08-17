Sobtxak, protegida de Putin, a l’ull de l’huracà per l’atac als seus comptes
Les converses piratejades per ‘hackers’ demostrarien que la ‘celebrity’ russa assumeix la censura del Kremlin i coordina les seves accions amb Moscou
Marc Marginedas
Ksénia Sobtxak és una figura controvertida i mediàtica que no deixa indiferent ningú a Rússia. Filla d’Anatoli Sobtxak, alcalde de Sant Petersburg als anys 90, es pot dir que, a la pràctica, manté una relació de proximitat i fins i tot de familiaritat amb Vladímir Putin, forjada quan el líder del Kremlin va treballar a les ordres del seu progenitor a la segona ciutat russa a finals del segle passat. Celebrity, influencer i batejada com la Paris Hilton de Rússia, ha passat èpoques en què s’ha acostat a l’oposició, tot i que a hores d’ara la majoria dels seus integrants la miren amb sospita i eviten relacionar-s’hi.
Actualment, Sobtxak posseeix un imperi mediàtic a les xarxes denominat Ostorozhno Media, que compta amb un canal de Youtube amb més de quatre milions de seguidors i tres canals a Telegram especialitzats en notícies generals, notícies de Moscou i estil de vida. I també manté vincles amb Espanya, ja que hi ha demanat residència –i segons algunes fonts se li hauria concedit– acollint-se a la figura de nòmada digital, prevista a la llei de start-ups promulgada el desembre del 2022.
Si se’n confirma l’autenticitat
La polèmica ha tornat a envoltar Sobtxak aquest estiu. A principis de juliol, el grup de pirates informàtics Black Mirror va hackejar els seus canals a través del seu compte de correu electrònic difonent captures de pantalla, vídeos i extractes de converses que va mantenir amb funcionaris russos, empleats de la redacció i fins i tot dirigents ucraïnesos. Si es confirmés l’autenticitat del material filtrat, demostraria que la dona assumeix la censura del règim de Vladímir Putin, coordina les seves feines amb el Kremlin i fins i tot demana permís o disculpes per cobertures que han acabat desagradant al poder rus. En una reacció airada enviada a la publicació independent Meduza, la celebrity va admetre que havia sigut víctima d’un atac informàtic, va qualificar de "falsos" els continguts filtrats i va carregar contra els mitjans de comunicació que se n’han fet ressò. "Publicar porqueria anònima de captures de pantalla anònimes sense contactar abans amb la víctima de l’atac és tocar fons", va escriure.
Si acaben sent verídics, els suposats extractes de converses difoses deixarien Sobtxak en molt mal lloc davant l’oposició i el periodisme independent rus. En un tens intercanvi amb Serguei Títov, redactor en cap dels seus mitjans, ell l’acusa d’amagar deliberadament la gravetat de la situació pels bombardejos ucraïnesos contra les infraestructures petrolieres russes.
"Tot el teu país està en flames; no puc escriure la veritat, i no mentiré", li etziba, i Sobtxak li respon: "Ningú vol que menteixis". "Escriure que hi ha gasolina pertot arreu i que tot va de meravella... això és mentir. Rebrem muntanyes de queixes cada hora dient que no hi ha ni puta gasolina enlloc. I no les publiquem", continua Títov, davant la indignació de la celebrity: "Estàs vulnerant la llei i acabaràs a la presó; de debò, n’estic farta, d’aquesta merda".
En un altre moment del diàleg, Sobtxak es va enfadar molt visiblement davant la possibilitat que ella o els seus mitjans acabessin sent declarats "agents estrangers" per les autoritats –una etiqueta que a la Rússia actual posa sota sospita una empresa o persona i la sotmet a la pressió constant de l’Estat– a causa de "les maleïdes acrobàcies" del seu subordinat.
Una altra de les filtracions publicades fa referència a una presumpta conversa que va tenir lloc entre Sobtxak i Vladímir Tabak, director d’ANO Dialog, una organització de monitoratge dels mitjans finançada per l’Estat rus, sobre una entrevista amb Ilià Remeslo, un bloguer progubernamental que en el passat va llançar campanyes contra el dissident assassinat Aleksei Navalni però que, de manera inesperada, va publicar el març passat un manifest criticant durament la guerra i acusant Putin d’haver portar el país fins a un carreró sense sortida. Després d’això va ser detingut i ingressat en un centre psiquiàtric.
"Parlant seriosament, la culpa és realment meva. I ho entenc. Creia sincerament que un imbècil així, amb aquests arguments, li resultava útil a SVK [Serguei Kirilenko, vicepresident de l’Administració Presidencial] en aquell moment. Però, és clar, em podia equivocar, perquè ningú no ho admetrà obertament. Així que aquí ho tens", va afirmar Sobtxak al seu interlocutor Tabak, que no va dubtar a respondre a l’empresària: "Vull que visquis amb la sensació que podria no perdonar-te".
Tot i que no hi ha manera de confirmar l’autenticitat de les converses, mitjans com Agentsvo han fet estudis comparant el contingut de les filtracions difoses per la premsa independent russa amb les cobertures fetes pels mitjans de Sobtxak en aquell moment concret, i encaixen en molts casos: "Les exigències de Sobtxak [al seu personal] a les captures de pantalla estan en línia amb els canvis introduïts" als articles.
Polèmica per la residència
Les revelacions sobre la gestió dels seus mitjans per part de la celebrity ben segur que reactivaran la polèmica a Espanya entorn de l’eventual concessió de la seva residència. Després de la revelació d’aquesta gestió per part de la premsa espanyola, el senador del Partit Popular per Badajoz José Antonio Monago va presentar una pregunta en què demanava al Govern espanyol explicacions per les "implicacions diplomàtiques, de seguretat i de coherència amb la política exterior d’Espanya davant Rússia i la guerra d’Ucraïna" d’aquesta mesura, i alhora preguntava si s’havia sol·licitat informe "al Centre Nacional d’Intel·ligència". La resposta va ser succinta i es va limitar a recordar que els permisos de residència es regulen "d’acord amb la llei orgànica 4/200 d’11 de gener".
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