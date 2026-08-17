Guerra a Ucraïna
Què és Wildberries, l’‘Amazon rus’, i per què Ucraïna l’ataca? L’estratègia de guerra per asfixiar la logística de Rússia
Kíiv justifica aquests atacs sota el pretext d’una hipotètica necessitat d’apuntar cap a «importants instal·lacions logístiques» que els russos utilitzen per adquirir equipament militar
Directe guerra Ucraïna-Rússia, última hora
Àlex Álvarez García
Després de mesosd’atacs contra refineries i dipòsits de petroli russos, l’estratègia de Kíiv sembla que està virant en les últimes setmanes. Durant la matinada d’aquest diumenge, on 19 persones van perdre la vida a causa dels atacs creuats, Ucraïna va atacar el magatzem més gran de comerç electrònic de la companyia Wildberries, l’Amazon rus, aquesta vegada a la ciutat de Podolsk (regió de Moscou). Tot i que ningú va resultar ferit i tot el personal va ser evacuat a temps, es va declarar un gran incendi en aquesta gran planta de 250.000 metres quadrats. Aquests atacs suposen una nova etapa d’ofensives de llarg abast dins de Rússia per debilitar l’esforç de guerra de Moscou.
El Servei d’Intel·ligència Exterior de Kíiv ha assegurat aquest diumenge que les seves incursions contra Wildberries han provocat perjudicis econòmics per valor de 100.000 milions de rubles (uns 1.051 milions d’euros). D’acord amb la intel·ligència del país dels gira-sols, la pèrdua econòmica podria ascendir als 200.000 milions de rubles ( 2.101 milions d’euros).
Elpaís liderat per Zelenski justifica aquests atacs sota el pretext d’una hipotètica necessitat d’apuntar cap a «importants instal·lacions logístiques» que els russos utilitzen per adquirir equipament militar i components de drons. Amb l’atac d’aquest cap de setmana, el Ministeri ucraïnès de Defensa comptabilitza ja set dels deu centres logístics més grans de la companyia fora de servei. A més, també han provocat la destrucció d’almenys 14 centres de l’empresa.
Amb aquest moviment, Ucraïna s’assegura interrompre els subministraments destinats a l’Exèrcit rus. No obstant, aquestes ofensives del país presidit per Zelenski han clavat un cop dur a un gran nombre de petites i mitjanes empreses, que depenen en gran part dels mercats en línia per guanyar-se la vida, i també han acostat el conflicte a la població civil russa a l’afectar el seu dia a dia. «He perdut un milió de rubles (uns 11.000 euros, aproximadament). Ja ens estan destrossant per tot arreu com perquè a més passi això», es queixava una petita venedora en una publicació a les xarxes socials recollida per la BBC.
A més de les pèrdues materials i econòmiques que deixen al seu pas aquests atacs, també s’han de sumar les pèrdues humanes: en el primer bombardeig a un centre de Wildberries, el dia 18 de juliol a Kotov, a uns 400 quilòmetres de la frontera ucraïnesa, set treballadors del torn de nit van morir.
Més de 20 milions de comandes al dia
Es pot destacar que les empreses ja s’havien vist afectades abans dels atacs als magatzems, però amb la recrudescència de la guerra algunes han perdut gran part de les seves existències de la nit al dia. S’estima que entre el 85 i el 90% de la població econòmicament activa de Rússia utilitza Wildberries, l’estructura del qual té capacitat per processar més de 20 milions de comandes al dia, i el seu rival Ozon. La seva importància també rau en el fet que la companyia és una de les principals forces de la migració nacional cap al comerç electrònic, en país amb vastes zones remotes on escassegen les botigues físiques.
Per la seva banda, Rússia ha negat que les plataformes en línia s’utilitzin per proveir l’exèrcit, però s’hi venen productes relacionats amb l’àmbit militar, com ulleres amb visió nocturna o armilles antibales amb estampats de camuflatge, a més d’articles que tenen aplicacions civils i per a la producció drons. No obstant, no s’hi ha confirmació que afirmi que en aquests magatzems atacats es distribueixessin subministraments.
A diferència d’Amazon, que ven els seus productes directament a més de gestionar un mercat de tercers, els portals de comerç electrònic russos funcionen com plataformes d’intermediació i connecten venedors independents amb compradors de tot Rússia, emmagatzemant i entregant les seves mercaderies i gestionant els pagaments. Això significa quei les pèrdues causades pels atacs recauen directament sobre les empreses.
Dues venedores afectades pels atacs, i consultades per la BBC, afirmen que no esperen rebre compensació. A principis de mes, dues setmanes abans del primer atac a les instal·lacions de Wildberries, van afegir una clàusula als seus contractes que incloïa els atacs amb drons en la llista de «suposats de fora més gran» pels quals l’empresa de comerç electrònic no assumiria responsabilitat. Com a mesura de recolzament, la propietària de Wildberries, Tatiana Kim,ha promès «no abandonar» els venedors i ha ofert descomptes temporals i l’exempció de tarifes d’enviament. Per Wildberries, aquestes incursions amb drons no suposen un gran mal per a la seva economia, ja que els danys actuals representen menys del 2% del a facturació de 6,1 bilions de rubles el 2025.
Protecció del sector empresarial
Tot i que el president rus, Vladímir Putin, ha situat com una de les seves prioritats el recolzament a les pimes i les ha presentat com una columna vertebral de la resistència econòmica davant les sancions occidentals, l’Estat no ha sigut capaç de protegir-les de l’impacte de la guerra.
Per exemple, l’IVA va augmentar del 20% al 22% al gener per destinar fons a la defensa, i es van eliminar alguns avantatges d’impostos per a determinats negocis. Segons una plataforma de dades empresarials, Kontur.Fokus, unes 209.000 pimes van tancar durant el primer trimestre del 2026, cosa que es tradueix en un 9% més que en els primers tres mesos del 2025. Així mateix, la croada contra les aplicacions de missatgeria populars van portar la pèrdua de desenes de milions de dòlars en una sola setmana de març, segons càlculs.
Altres problemes com el dèficit pressupostari en augment, la inflació elevada i la caiguda en els ingressos procedents del petroli i el gas estan ofegant la malmesa economia del país, amb una guerra a Ucraïna que absorbeix cada vegada més recursos.
- Un veí de Fonollosa de 40 anys mor en una sortida de via a la C-37z, a Manresa
- L’aigua de l’aire condicionat no sempre s’ha de llençar: aquests són els usos que li pots donar
- Una web ultracatòlica ataca sor Lucía aprofitant l’entrevista a la seva germana
- La Llei de Propietat Horitzontal et protegeix: si et toca ser president de la comunitat i tens més de 70 anys, pots demanar que et rellevin
- Localitzen el cos de la mare de la jove de Berga desapareguda en el terratrèmol de Colòmbia
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'Entre l’excés de feina i el buit de la inacció hi ha un punt fèrtil: el de l’activitat amb sentit
- La familia de Braulio, el veí de Còrdova desaparegut a Callús: 'Volem que ens diguin la veritat
- Montserrat: 40 anys d’uns focs devastadors i d’una imatge icònica