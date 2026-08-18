Avui l’excap de gabinet de Sánchez compareix davant el jutge del cas Leire
L’UCO vincula Serrano amb maniobres en favor de l’expresident de la Sepi i amb maniobres per desbaratar causes contra el Govern / Està citat per verificar l’abocament del seu mòbil
Cristina Gallardo
Juan Manuel Serrano, actualment en el sector privat, va ser un home clau per al president Pedro Sánchez en l’inici del seu ascens polític, exercint com a cap del seu gabinet com a secretari general del PSOE entre el 2014 i el 2018, i posteriorment va exercir càrrecs rellevants en el sector públic, com ara la presidència de Correus. Tot i que el jutge del cas Leire a l’Audiència Nacional encara no l’ha cridat formalment perquè declari com a investigat, la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil sospita de la seva intervenció en la trama de manipulacions i també en la confabulació contra fiscals i guàrdies civils que investiguen el Govern. Per aquesta raó volen indagar en els missatges del seu telèfon mòbil.
Serrano ha sigut citat avui davant del jutge Santiago Pedraz perquè sigui present i verifiqui el clonatge de l’iPhone que li va ser intervingut com a "mesura preliminar" el 27 de maig –data de l’esclat de l’operació amb l’entrada de l’UCO a la seu socialista a Ferraz–, segons el que reconeix la mateixa UCO en un ofici tramès al jutge central d’instrucció número 5 a principis del mes de juliol que va poder consultar EL PERIÓDICO. La defensa de Serrano ha presentat un recurs en el qual sol·licita que s’invalidi la confiscació esmentada, la qual considera que es va fer sense autorització del jutge.
Es tracta de l’home que, segons els investigadors, va propiciar l’entrada de l’exmilitant Leire Díez en alts càrrecs de l’Administració pública –va obtenir un càrrec directiu a Correus, on va controlar Relacions Institucionals i Filatèlia– i, tot i que els agents ja disposen d’algunes converses entre tots dos, volen continuar aprofundint en aquesta via.
S’investiga un grup presumptament dirigit pel que va ser número 3 del PSOE Santos Cerdán, que des d’almenys el 2021 s’hauria valgut de la seva posició, relacions i capacitat d’influència sobre persones vinculades al sector públic i, en particular, a les empreses del grup dominat per la Societat Estatal de Participacions Industrials (Sepi), per orientar expedients en benefici propi o de tercers. S’hi van afegir maniobres per obstaculitzar causes judicials.
En el cas de Serrano, l’UCO apunta en l’informe que presenta "la particularitat" que es relaciona "tant amb l’obtenció de beneficis en l’àmbit empresarial de la Sepi com amb la defensa dels interessos de determinats membres del PSOE o el Govern". Els agents proven d’establir si la col·locació de Leire Díez com a executiva de Correus, més que un simple favoritisme, respon a aquesta estratègia criminal.
Cal destacar que les comunicacions entre Serrano i Leire Díez no eren puntuals, sinó assídues, amb nombrosos missatges que inclouen referències a reunions i trobades, alguns amb el llavors president de la Sepi, Vicente Fernández Guerrero, fins i tot abans que l’exmilitant s’incorporés a aquesta societat pública, quan encara era responsable de Comunicació de l’Empresa Nacional de l’Urani (Enusa).
Perfil per al lloc
"El que vam dir de Leire ¿ja ho podríem posar en marxa?", va demanar l’expresident de la Sepi Vicente Fernández a Serrano, i va afegir: "Havia pensat que, com que després de la reorganització en Tote s’encarrega dels temes institucionals als territoris, se li podria assignar que treballés ella. ¿Et sembla bé?". A més, segons les investigacions, Leire Díez va elaborar el seu propi perfil per ocupar el lloc de responsable de Relacions Institucionals de Correus amb el llavors vicesecretari de Correus, Luis Pérez Pastor, que li va fer arribar un esborrany amb el missatge: "Modifica el que consideris". La van triar davant cinc candidatures internes més.
La seva elecció, en què va participar activament Serrano, es va justificar pel fet de "no haver trobat candidatures internes que compleixin la totalitat del perfil requerit".
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