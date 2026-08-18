Bèlgica lluita per apagar un dels incendis més greus de la seva història
El foc ha arrasat al voltant de 3.000 hectàrees del parc de les Hautes-Fagnes, a la província de Lieja, a l’est país
Beatriz Ríos
Almenys 600 persones van ser desallotjades i 3.000 hectàrees van cremar en un dels pitjors incendis de la història de Bèlgica, declarat divendres passat a la reserva natural de les Hautes-Fagnes, a la província de Lieja. Les flames encara no han sigut controlades en un terreny accidentat que complica les operacions. Els bombers van passar ahir tota la nit lluitant contra el foc que es va declarar divendres passat a la reserva natural que s’estén a l’est del país fins a la frontera amb Alemanya. Almenys dues persones han resultat ferides intentant apagar les flames.Les tasques d’extinció continuen a les Hautes-Fagnes aquest dilluns, en un terreny accidentat que complica les operacions. Els bombers han passat tota la nit lluitant contra el foc que es va declarar divendres passat a la reserva natural que s’estén a l’est del país fins a la frontera amb Alemanya. Almenys dues persones haurien resultat ferides provant d’apagar les flames.
Tot i que l’incendi continua sense estar sota control a les zones inaccessibles per via terrestre, la pluja i el vent han ajudat a frenar la seva progressió, segons les autoritats de Valònia. Més de 500 persones treballen al terreny. En la missió hi participen un helicòpter dels Països Baixos, dos d’Alemanya i dos de Noruega, a més de dos avions suecs, després de l’activació del mecanisme de protecció civil europeu per Bèlgica. Una Europa arrasada pel foc aquest estiu ha tornat a posar de manifest la necessitat de millorar la capacitat de resposta als incendis.A la missió hi participen a més un helicòpter procedent dels Països Baixos, dos d’Alemanya i dos de Noruega, a més de dos avions suecs, després que Bèlgica hagi activat el mecanisme de protecció civil europeu. Una Europa arrasada pel foc aquest estiu ha tornat a posar de manifest la necessitat de millorar la capacitat de resposta als incendis.
El fum es va desplaçar en direcció a França i Alemanya. Atesa la mala qualitat de l’aire, les autoritats van recomanar als habitants mantenir-se a casa amb les portes i les finestres tancades, limitar els desplaçaments, utilitzar mascaretes i hidratar-se contínuament.El fum s’ha anat desplaçant en direcció a França i Alemanya. Donada la mala qualitat de l’aire, les autoritats del país recomanen als habitants de la zona mantenir-se a casa amb portes i finestres tancades, limitar els desplaçaments, fer ús de mascaretes i hidratar-se contínuament.
De moment, es desconeixen les causes de l’incendi que afecta el conegut com a "sostre de Bèlgica", una zona muntanyosa que ben just arriba als 700 metres. El parc de les Hautes-Fagnes està caracteritzat per la seva diversitat paisatgística i la seva biodiversitat. Entre les espècies que habiten la zona de torberes, bruguerars i rius, hi ha el gall fer negre i el llop europeu.De moment, es desconeixen les causes de l’incendi que afecta el conegut com el "sostre de Bèlgica", una zona muntanyosa que amb prou feines arriba als 700 metres. El parc de Les Hautes-Fagnes està caracteritzat per la seva diversitat paisatgística i la seva biodiversitat. Entre les espècies que habiten la zona de torberes, brezals i rius, hi ha el gall fer negre o el llop europeu.
El president de la federació belga de bombers, Marc Gilbert, va demanar una flota europea per fer front als incendis forestals, cada vegada més comuns a tot el continent. "Individualment, els països no tenen els recursos per adquirir equips i aeronaus", va dir Gilbert, que va denunciar la falta de finançament dels serveis d’extinció.El president de la federació belga de bombers, Marc Gilbert, ha demanat en declaracions a la premsa una flota europea per fer front als incendis forestals, cada vegada més comuns a tot el continent. "Individualment, els països no tenen els recursos per adquirir equips i aeronaus", ha dit Gilbert, que ha denunciat la falta de finançament dels serveis d’extinció. Des de començament d’any, s’han cremat 580.153 hectàrees en 1.664 incendis a tota la Unió Europea.
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