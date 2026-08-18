"Cal ajudar-lo. S’ho mereix"
La Guàrdia Civil relaciona els missatges entre Leire Díez i l’exassessor de Sánchez després del retir de cinc dies que va fer el president de l’Executiu central, l’abril del 2024, amb l’origen de la trama que presumptament obstaculitzava causes judicials que afectaven els socialistes.
C. G. / T. C. F.
L’UCO vincula l’exdirector de Gabinet de Pedro Sánchez i expresident de Correus amb dues diferents línies d’actuació de la trama de Leire Díez: la que connecta l’exmilitant socialista amb maniobres per a l’obtenció de comissions a canvi de facilitar ajudes públiques a determinades empreses i la que anava dirigida a obstaculitzar causes judicials que afecten el PSOE. En aquest segon cas, els missatges confiscats situen l’origen de l’activitat del grup presumptament delictiu en el període de reflexió de cinc dies que es va prendre el president del Govern l’abril del 2024, després de la imputació de la seva dona.
En l’informe en el qual l’UCO sol·licita al jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz un abocament del mòbil de l’exassessor, al qual ha tingut accés aquest diari, es recorda "el vincle que uneix Serrano amb el partit, ja que hauria sigut el cap de Gabinet de la Comissió Executiva Federal del PSOE entre 2014 i 2018".
En aquest marc se situa una de les converses que Serrano va mantenir amb l’exmilitant amb motiu de la publicació de la Carta a la Ciutadania de Sánchez el 24 d’abril del 2024. L’endemà Leire Díez va mobilitzar l’exassessor per veure’s a la seu del partit a Madrid: "Digues-me que demà pots estar a les 9.30 a Ferraz". En un altre missatge li va dir que "a aquest home [Sánchez] cal ajudar-lo. S’ho mereix".
Segons recull la Guàrdia Civil en un altre dels seus atestats, el 26 d’abril es va produir aquella reunió a les dependències de la Secretaria d’Organització del PSOE a Ferraz, a la qual haurien assistit "almenys" Serrano; la considerada lampista; l’empresari amb qui ella treballava en relació amb altres causes judicials, Javier Pérez Dolset; el llavors secretari d’Organització Santos Cerdán i el responsable de Comunicació del partit, Ion Antolín. Les investigacions també situen en la trobada el llavors número dos de Cerdán en la Secretaria d’Organització socialista i avui diputat per Jaén, Juan Francisco Serrano, i l’actual secretari d’Estat de Comunicacions, Antonio Hernando.
En aquella trobada, l’exmilitant i Pérez Dolset suposadament haurien presentat a la resta una sèrie d’àudios "relacionats amb actuacions suposadament desenvolupades per l’excomissari José Manuel Villarejo". Aquell dia, Serrano i Leire Díez van mantenir diverses converses i, al seu terme, ella n’hi va enviar un amb data de 22 d’agost del 2014 que, segons els investigadors, podria referir-se a la gravació per Villarejo d’una trobada amb qui va ser secretari d’Estat de Seguretat durant el Govern de Mariano Rajoy –i avui a l’espera de sentència pel cas Kitchen–, Francisco Martínez. En aquella trobada es va parlar sobre els negocis de saunes del sogre del president del Govern.
Només dos dies després Serrano i l’exmilitant van començar a utilitzar Signal, una aplicació que se sol associar amb un elevat grau de seguretat en les comunicacions, com a "canal prioritari" per parlar.
"Triï el que triï"
En aquesta fase comencen a parlar d’"ajudar el president", i de les seves converses s’infereix, segons el parer de l’UCO, que havien estat "treballant" en això des de la trobada a Ferraz. "Estic nerviosa pel que pugui fer", confessa Leire Díez a Serrano el 29 d’abril, i el seu interlocutor respon: "El problema comença després, triï el que triï". Llavors la lampista manifesta que "a aquest home cal ajudar-lo", amb referència a Sánchez, perquè "s’ho mereix", si bé Serrano remarca que "se l’ha de deixar".
L’UCO conclou que tots dos estan d’acord "en alguna cosa en la qual havien de treballar, fos quin fos el sentit de la decisió del president", i que, en vista de les seves converses, sembla que aquest treball tenia relació amb "allò dels àudios", de Villarejo.
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