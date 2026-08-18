Colòmbia intenta suportar el dolor una setmana després del sisme
Milers de ferits en el terratrèmol són atesos en centres hospitalaris mentre 377 persones continuen desaparegudes
Abel Gilbert
Colòmbia es va transfigurar en un minut i mig el 10 d’agost. Una setmana després, tothom es fa preguntes sobre el que va passar i què es podria haver evitat quan la naturalesa entra en acció. Han mort 298 persones, segons Medicina Legal, entre elles 21 menors. Del total de víctimes, 288 han sigut identificades i 283 han sigut entregades als seus familiars. Diversos milers de ferits són objecte d’atenció hospitalària. I hi ha 377 desapareguts. El sisme de 7,4 de magnitud va destruir per complet 12.500 habitatges i prop de 75.000 van quedar malmesos. Els afectats no troben la resposta oportuna a la pregunta sobre tornar o quedar-se on puguin.
Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, va haver d’enfrontar una de les situacions més desgraciades enmig del desastre: el reconeixement dels cossos dels morts enmig de l’angoixa dels familiars. Ara toca a aquesta identificar els cossos en descomposició.
El sisme va fer visible la matriu de la desigualtat a Colòmbia. El Govern d’ultradreta d’Abelardo de la Espriella confia en la filantropia dels amos dels diners i altres donacions. No vol que la despesa pública comprometi el seu programa. Els colombians han mostrat, segons el diari El Espectador, resiliència i solidaritat, però també "frustració i dolor".
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