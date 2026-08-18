Difícil normalitat a la Gironda
La regió francesa intenta recompondre’s després del foc gràcies a les donacions, que ascendeixen a 4,2 milions, alhora que en localitats com Le Porge els voluntaris recullen set tones d’ajuda al dia.
Leticia Fuentes
La regió francesa de la Gironda (sud-oest) és una de les zones més afectades pels megaincendis d’aquest estiu a França. Les flames van arrasar 42.000 hectàrees, van obligar a evacuar 220.000 persones i van destruir 182 cases, i van deixar 250 famílies sense llar. Per a molts tornar ara a casa és començar de zero després d’haver-ho perdut tot.La regió francesa de Gironda (sud-oest) és una de les zones més afectades pels megaincendis d’aquest estiu a França. Les flames van arrasar amb 42.000 hectàrees, van obligar a evacuar 220.000 persones i van destruir 182 cases, i van deixar 250 famílies sense llar. Per a molts tornar ara a les seves vivendes és sinònim d’enfrontar-se a una dura realitat: començar de zero després d’haver-ho perdut tot.
Costa trobar un bri d’esperança i de verd entre tanta cendra. Els habitants d’Andernos-les-Bains van tenir més sort que els seus veïns d’Arès i Cap Ferret. "El pàrquing del casino va ser el tallafoc que va salvar el poble", explica el Laurent, un veí que fa 20 anys que passa els estius a la badia d’Arcachon. Algunes cases apartades van quedar destruïdes.Milers i milers de quilòmetres calcinats. Costa trobar un halo d’esperança de color verd entre tanta cendra. Els habitants d’Ander-les-Bains van tenir més sort que els seus veïns d’Arès o Cap Ferret. Les flames es van aturar a les portes del poble. "El pàrquing del casino va ser el tallafoc que va salvar el poble", explica Laurent, un veí que fa 20 anys que passa els estius a la badia d’Arcachon. Algunes cases apartades, no obstant, no van tenir tanta sort i van quedar completament destruïdes, i ara, on hi havia vida, tan sols queden ruïnes i curiosos que s’aturen a contemplar la destrucció del foc.
"És una pena. Ho han perdut tot i per a alguns d’ells aquesta és la seva residència principal. Els nostres pares estaven aquí passant uns dies quan les autoritats van decidir desallotjar tothom de matinada. Afortunadament, van abandonar la casa abans de l’avís oficial, perquè la situació ja era alarmant", explica el Laurent, abans de lamentar que a l’agost hi ha molt poca gent."És una pena. Ho han perdut tot i per a alguns d’ells aquesta és la seva residència principal. Els nostres pares estaven aquí passant uns dies quan les autoritats van decidir desallotjar tothom a les 4 de la matinada. Afortunadament, ells van abandonar la casa abans de l’avís oficial perquè la situació ja era alarmant", explica Laurent a EL PERIÓDICO, abans de lamentar que aquest any, en ple mes d’agost, amb prou feines hi ha gent.
Esbroncada a Lecornu
Gràcies a la mobilització veïnal i a les campanyes de donacions, la Fundació de França va recaptar 4,2 milions d’euros i, a Le Porge, els voluntaris recullen set tones d’ajuda donada al dia. Roba, menjar, productes d’higiene, materials per a la reconstrucció i accessoris per a animals. Una onada de solidaritat mai vista al país. "Temem que aquest tipus d’incidents es puguin repetir, de manera que veure la mobilització del poble francès i la seva generositat ens permetrà brindar suport addicional a tots els afectats", va dir Alexandre Giraud, director de la Fundació de FrançaMalgrat la desolació, no hi ha temps a perdre. Gràcies a la mobilització veïnal i a les campanyes de donacions, la Fundació de França ha recaptat 4,2 milions d’euros i, a Le Porge, els voluntaris recullen set tones d’ajuda donada per dia. Roba, menjar, productes d’higiene, materials per a la reconstrucció de llars, menjar i accessoris per a animals... Una onada de solidaritat mai vista al país. "Temem que aquest tipus d’incidents pugui repetir-se, per la qual cosa veure la mobilització del poble francès i la seva generositat davant aquest tipus d’esdeveniments ens permetrà brindar suport addicional a tots els afectats per aquestes catàstrofes", va declarar Alexandre Giraud, director de la Fundació de França, per als micròfons de France3.
A la solidaritat ciutadana s’hi va sumar ahir el suport de l’Administració. El primer ministre, Sébastien Lecornu, va anunciar ajudes que podrien superar els 100 milions d’euros entre ajudes directes i exoneracions fiscals per a les regions de la Gironda i les Landes. Abans del seu anunci, Lecornu va ser esbroncat a Le Porge per un grup d’unes 200 persones vestides de negre, que acusen el Govern de sacrificar els seus habitatges per protegir la península de Cap Ferret, on molts parisencs acomodats passen l’estiuA la solidaritat ciutadana s’hi ha sumat aquest dilluns el recolzament de l’Administració. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha anunciat ajudes que podrien superar els 100 milions d’euros entre ajuts directes i exoneracions fiscals per a les regions de Gironde i les Landes, que també ha patit el cop de les flames. Abans del seu anunci, Lecornu ha sigut esbroncat a Le Porge per un grup d’unes 200 persones vestides de negre, que acusen el Govern de sacrificar les seves vivendes per protegir la península de Cap Ferret, on molts parisencs acomodats passen l’estiu.. A la badia d’Arcachon aquests mesos són temporada alta. Els carrers de Cap Ferret, Andernos-les-Bains i Arès haurien d’estar a vessar de famílies, però els incendis s’han encarregat de foragitar-los.Per a la badia d’Arcachon, aquests mesos són temporada alta. Els carrers de Cap Ferret, Andernos-les-Bains o Arès, també coneguts com ‘Els Hamptons francesos’, haurien d’estar a vessar de famílies, però els incendis s’han encarregat de foragitar-los.
Les autoritats regionals comencen a comptabilitzar l’impacte d’aquesta crisi mediambiental en els negocis de la zona. En aquest context, van llançar la campanya Oh my season, dedicada a les empreses i als treballadors temporers afectats a la Gironda i les Landes. Un espai online gratuït permet informar sobre la seva situació i accedir a ajudes, com la recerca d’ocupació per a treballadors temporals o serveis de suport per a empreses que necessitin reprendre les seves activitats.Les autoritats regionals comencen a comptabilitzar l’impacte d’aquesta crisi mediambiental en els negocis de la zona. En aquest context, van llançar la campanya ‘Oh my season’ dedicada a les empreses i els treballadors temporers afectats pels incendis a Gironda i Landas. Un espai ‘online ’ gratuït permet a tots informar sobre la seva situació i accedir a les ajudes adequades, com la recerca d’ocupació per als treballadors temporals o serveis de recolzament per a les empreses que necessitin una ajuda per reprendre les seves activitats.
Tot i que els incendis estan sufocats, l’alerta es manté. L’onada de calor que afecta aquests dies també França va obligar a activar de nou el nivell vermell per les altes temperatures i el risc d’incendis, inclosa la Gironda, on les autoritats miren amb preocupació el terra encara calent.Tot i que els incendis ja han sigut sufocats, l’alerta a la regió no ha acabat. L’onada de calor que fueteja aquests dies el país ha obligat a activar de nou el nivell vermell per les altes temperatures i risc d’incendis, incloent Gironda, on les autoritats miren amb preocupació a terra encara calent.
El temor que les flames tornin no ha desaparegut. Molts veïns aprofiten per netejar les seves parcel·les i retirar la vegetació que alimenta les flames. "Bé, aprofitem per netejar una mica més del que és habitual i retirar les plantes que, segons ens han comentat altres veïns, poden avivar les flames", explica Louise Marie, a l’altre costat de la tanca del seu jardí.El temor que les flames tornin no ha desaparegut. Molts veïns també aprofiten aquests dies per netejar les seves parcel·les i retirar aquella vegetació que alimenta les flames. "Bé, aprofitem per netejar una mica més de l’habitual i retirar aquelles plantes que, segons ens han comentat altres veïns, poden avivar les flames", explica Louise Marie, a l’altre costat de la tanca del seu jardí.
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