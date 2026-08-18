CAS LEIRE DÍEZ
L’excap de gabinet de Sánchez que va propiciar l’entrada de Leire Díez a l’Administració compareix davant del jutge per al buidatge del seu mòbil
L’UCO vincula Juan Manuel Serrano amb tripijocs en favor de l’expresident de la SEPI i també amb maniobres per desbaratar causes contra el Govern
Trama del PSOE, en directe: cas Plus Ultra, Zapatero, Leire Martínez i última hora de Pedro Sánchez
Cristina Gallardo
Juan Manuel Serrano, actualment al sector privat, va ser un home clau per al president Pedro Sánchez en l’inici del seu ascens polític. Va exercir com a cap del seu gabinet quan era secretari general del PSOE, entre 2014 i 2018, i posteriorment va ocupar càrrecs rellevants al sector públic, entre els quals la presidència de Correus. Tot i que el jutge del cas Leire a l’ Audiència Nacional encara no li ha trucat formalment perquè declari en qualitat d’investigat, la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil sospita de la seva participació en la trama de manipulacions i en la confabulació contra fiscals i guàrdies civils que investiguen el Govern. Per aquesta raó, volen indagar en els missatges del seu telèfon mòbil.
Serrano ha sigut citat aquest dimarts davant del jutge Santiago Pedraz perquè sigui present i verifiqui el clonat de l’iPhone que li va ser intervingut com a «mesura preliminar» el 27 de maig – data de l’esclat de l’operació amb l’entrada de l’UCO a la seu socialista a Ferraz – segons reconeix la mateixa UCO en un ofici remès al jutge central d’Instrucció número 5 a principis del mes de juliol passat a què va tenir accés EL PERIÓDICO. La defensa de Serrano ha presentat un recurs en el qual sol·licita que s’invalidi l’esmentada confiscació, que considera que es va fer sense autorització del jutge.
Es tracta de l’home que, segons els investigadors, va propiciar l’accés de l’exmilitant Leire Díez a alts càrrecs de l’Administració pública – va obtenir un càrrec directiu a Correus, on va controlar Relacions Institucionals i Filatèlia– i tot i que els agents ja disposen d’algunes converses entre tots dos, volen continuar aprofundint en aquesta via.
S’investiga, concretament, un grup presumptament dirigit pel que va ser número tres del PSOE, Santos Cerdán, que, des d’almenys el 2021, s’hauria valgut de la seva posició, relacions i capacitat d’influència sobre determinades persones vinculades al sector públic i, en particular, a les empreses del grup dominat per la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), per orientar diversos expedients en benefici propi o de tercers. S’hi van sumar posteriorment les maniobres per obstaculitzar causes judicials.
La «particularitat de Serrano»
En el cas de Serrano, l’UCO apunta al seu informe que presenta «la particularitat» que es relaciona «tant amb l’obtenció de beneficis en l’àmbit empresarial de la SEPIcom amb la defensa dels interessos de determinats membres del PSOE o el Govern». Sobre aquest segon punt, els agents proven d’establir si la col·locació de Leire Díez com a executiva de Correus, més que un simple ‘endoll’, respon a aquesta estratègia criminal.
Així, destaca que les comunicacions entre Serrano i Leire Díez no eren puntuals, sinó que es mantenien amb assiduïtat, existint entre tots dos un gran nombre de missatges, entre els quals s’inclouen referències a reunions i trobades, alguns d’ells amb qui va ser president de la SEPI Vicente Fernández Guerrero, fins i tot davant de la incorporació de l’exmilitant aquesta societat pública, quan la dona encara era responsable de Comunicació de l’ Empresa Nacional de l’Urani (Enusa).
«El que parlem de Leire, ¿podríem posar-ho ja en marxa?» ,va preguntar l’expresident de la SEPI Vicente Fernández a Serrano, segons es llegeix en els missatges incorporats, i va afegir: «Havia pensat que, ja que després de la reorganització, Tote s’encarrega dels temes institucionals als territoris, se li podria assignar que treballés ella. ¿Et sembla bé?».
Va retocar el seu perfil
A més, segons les investigacions, Leire Díez va elaborar el seu propi perfil per ocupar el lloc de responsable de Relacions Institucionals de Correus amb el llavors vicesecretari de Correus, Luis Pérez Pastor, que li va fer arribar a la dona un esborrany del mateix amb el missatge: «Modifica el que estimis». La va triar respecte a cinc candidatures més que es van presentar de personal intern.
En la seva elecció va participar activament Serrano, i des dels moments inicials, quan el president de la SEPI parla de «posar en marxa» tenint en compte el càrrec ostentat per Serrano, «les gestions intermèdies van ser efectuades per altres directius de Correus», detalla l’informe. La va triar després que tingués capacitat de modificar el perfil del lloc de treball que pretenia, i es va justificar en «no haver trobat candidatures internes que compleixin la totalitat del perfil requerit».
«Sota el meu control»
Una vegada al lloc, es van produir una sèrie de canvis organitzatius al si de Correus i, havent passat menys d’un mes des de la seva incorporació, la mateixa Leire Díez es va dirigir Serrano al desembre Serrano en els següents termes: «Filatèlia també controlada i sota el meu control». A partir d’allà, l’informe desgrana l’activitat de Leire Díez en relació amb determinades contractacions que la Guàrdia Civil sospita que van donar lloc al cobrament de comissions irregulars per part de la trama.
El clonat del telèfon de Serrano es farà, segons marca la llei, en presència de l’exdirectiu «a efectes de la seva incorporació a les actuacions» judicials obertes, a fi d ’«assegurar l’autenticitat i integritat de les dades i les garanties de la preservació», segons detallava Pedraz en la seva interlocutòria.
D’altra banda, es busca aprofundir en un altre tipus de dades que poguessin trobar-se al mòbil de Serrano relacionats amb «ajudar» Sánchez després del seu període de reflexió per la imputació de la seva dona i perseguir «la gent dolenta», en paraules de l’exmilitant.
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