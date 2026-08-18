El Govern obre centres d’acollida de migrants per les crítiques de Ceuta
La ministra d’Inclusió corregeix la de Sanitat i destaca la "col·laboració entre les administracions" per afrontar la crisi
Luis Ángel Sanz
La ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, va corregir ahir des de Ceuta la ministra de Sanitat, Mónica García, i va insistir a destacar la "col·laboració entre les administracions" per fer front a la crisi migratòria, mentre va anunciar l’obertura de 1.500 noves places d’acollida temporal per a migrants en col·laboració amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que n’aporta una gran part.
La també portaveu del Govern no va voler censurar públicament la ministra de Sumar, però va armar un discurs i un to molt diferents dels de García, destacant que "el que els ciutadans esperen de nosaltres és la col·laboració entre administracions". Així, va ressaltar tant els acords assolits com algunes de les paraules prèvies de Vivas pronunciades en una compareixença anterior.
Les 1.500 noves places perquè els migrants no siguin als carrers i a les platges estan disponibles des d’ahir mateix a l’antic aparcament de Loma Colmenar, que pertany a l’Executiu local, i a tres instal·lacions de l’Estat: l’antic camp de futbol que hi ha al Cuartel de Caballería, l’Hípica i l’espai del Guano.
Després de les crítiques prèvies de Vivas, que ha sigut dur amb l’actuació del Govern des que va començar la crisi, la portaveu de l’Executiu va destacar en roda de premsa que "el Govern d’Espanya ha estat, està i estarà sempre al costat de Ceuta" perquè "és inqüestionable el seu compromís" amb la ciutat "amb paraules i amb fets". I més "davant una situació extraordinària", va afegir. Per això, va destacar la "presència permanent" de l’Executiu a la ciutat amb la visita en aquestes dues setmanes del president, Pedro Sánchez, i, de fins a set ministres.
Saiz va detallar que el seu ministeri ha donat una ajuda de 6,5 milions d’euros a Creu Roja per a assistència humanitària als migrants. Aquesta entitat ha repartit diàriament 4.000 kits de menjar als estrangers, d’higiene i higiene femenina i ha prestat 4.000 assistències sociosanitàries.
La ministra d’Inclusió va utilitzar un to totalment diferent del de García, que va visitar la ciutat diumenge i ahir, en una entrevista a TVE, va acusar Vivas de no haver posat a disposició dels migrants que encara són a la ciutat instal·lacions i espais segurs com els que sí que va entregar en la crisi del 2021. "A mi em dol que no hi hagi espais habilitats i que el Govern de Ceuta no fos prou àgil" en la gestió de l’emergència humanitària, va assenyalar la titular de Sanitat i també candidata de Més Madrid. "Ens estem jugant, en el cas de les meves competències, una prevenció de la salut pública i de la transmissió de malalties", va afirmar García, segons informa Miguel Ángel Rodríguez.
Vivas, visiblement molest
La ministra d’Inclusió va comparèixer després de reunir-se ahir amb el president de Ceuta, una trobada que es va prolongar molt sobre l’inicialment previst. Abans, el dirigent ceutí va comparèixer visiblement molest amb l’actuació del Govern d’Espanya i més encara amb la de la ministra de Sanitat, a qui va acusar d’haver tingut "un comportament absolutament incorrecte" en la seva visita a la ciutat autònoma.
Després de les paraules de García, el president ceutí havia comparegut en roda de premsa denunciant la "falta de resposta" del Govern a Ceuta i donant a l’Executiu de Sánchez 30 dies perquè recondueixi la situació i s’assoleixi la normalitat prèvia al 30 de juliol. Altrament, va advertir, recorrerà a les Corts Generals, al Poder Judicial, a les comunitats autònomes, a la Federació de Municipis i Províncies, a les organitzacions empresarials, als sindicats, a Europa, "i a qui faci falta". "No ens rendirem", va insistir. El dirigent del PP va mostrar la seva intenció també de traslladar la situació que viu Ceuta a la presidenta del Tribunal Suprem i al president del Tribunal Constitucional.
Vivas també va acusar el Govern de "maquillar la realitat" durant els primers dies d’agost i després d’"actuar amb una passivitat gairebé absoluta". La tornada a la normalitat, va reiterar durant la roda de premsa celebrada ahir, "només es pot aconseguir mitjançant el retorn al Marroc de tots els que van pertorbar l’ordre i van entrar a la ciutat", va afirmar, tornant a posar sobre la taula la seva petició que tots siguin expulsats.
Vivas va assegurar que el Govern d’Espanya "compta amb els mitjans" perquè la ciutat "torni a la normalitat en un termini de 30 dies" i va donar tres possibles raons per les quals el gabinet de Sánchez no actua "amb la contundència deguda": "la ineptitud", "la irresponsabilitat" o "per no molestar el veí" (amb referència al Marroc). "Sigui el que sigui, els ceutins no ens rendirem i guanyarem", va asseverar, malgrat l’actual "sensació d’abandonament".
Per la seva banda, el president del Govern, Pedro Sánchez, va mantenir una reunió telemàtica des del seu retir estiuenc a La Mareta, a Lanzarote, per coordinar la resposta de l’Executiu a la crisi migratòria. A la cita van assistir per videoconferència set ministres: el vicepresident primer i ministre d’Economia, Carlos Cuerpo; el d’Afers Exteriors, José Manuel Albares; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el titular d’Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; la d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz; i la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego.
La visita de Sánchez
Sánchez va viatjar a a Ceuta tot just esclatar la crisi, el 31 de juliol, amb Grande-Marlaska. Però des d’aleshores es manté a la residència d’estiu de La Mareta, a les Canàries. El PP l’ha acusat d’estar "de vacances" mentre es produeix "la invasió" d’Espanya. Fonts del Govern responen que el cap de l’Executiu està en contacte i coordinació permanent amb tots els seus ministres. A més, la secretària d’Estat de Migracions, Pilar Cancela, ha traslladat el seu despatx a la ciutat autònoma, on ha estat gairebé 10 dels últims 17 dies.
El PP demana un comandament únic
La vicesecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, va mostrar ahir a Madrid la seva sintonia amb el president de Ceuta: «No puc estar més d’acord amb les paraules del president [Juan Jesús] Vivas. La incapacitat, la irresponsabilitat i la passivitat... la inacció, és el que caracteritza l’actuació del Govern, l’actuació de Pedro Sánchez des del minut u», va assenyalar. La sortida dels migrants és «l’únic camí», va opinar. «I ho han de saber tots els que ja són a la ciutat o tots aquells que tenen expectatives d’arribar a Espanya a través de Ceuta i Melilla», va destacar.Gamarra va retreure a Sánchez que continuï de vacances («estirat a l’hamaca», va dir, precisant que només va interrompre aquest descans per «una fugaç visita a Ceuta» i per la videoconferència amb diversos ministres). «Reitero: no és una crisi migratòria, és una crisi d’integritat territorial», va dir abans de demanar un «reforç del comandament únic» i un increment exponencial dels funcionaris d’estrangeria» a Ceuta.
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