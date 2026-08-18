Les oficines mòbils de la Generalitat sumen 1.180 atencions en quatre mesos
Cinc vehicles recorren des de l’abril 200 municipis rurals per facilitar tràmits in situ / L’Oficina Virtual ha gestionat 3.588 videoatencions
Quim Bertomeu
A l’abril el Govern va posar en marxa cinc oficines mòbils d’atenció ciutadana. Una posada en marxa literal: cinc vehicles recorren 200 municipis de Catalunya perquè els habitants puguin fer gestions amb l’Administració catalana sense haver de desplaçar-se a les grans ciutats. En aquests mesos aquestes oficines han realitzat 1.181 atencions.
Els vehicles, logotipats amb la imatge de la Generalitat i fàcilment identificables, tenen assignada una ruta assignada cada un –centre, nord-est, nord-oest, sud-est i sud-oest– i visiten cada municipi una vegada al mes. S’instal·len en una zona freqüentada i allà la gent pot demanar informació sobre serveis que presta la Generalitat, realitzar tràmits administratius autonòmics i demanar atenció personalitzada.
Els serveis més demandats per la població són la sol·licitud de l’idCAT mòbil, el certificat digital que gestiona la Generalitat (348); el reconeixement de la situació de dependència (134); els tràmits amb altres administracions (104); les gestions amb altres organismes de la Generalitat (85) i el reconeixement del grau de discapacitat (85). El Govern assegura que la gent ha rebut positivament la iniciativa, que puntuen amb un 4,93 sobre 5.
Ampliació del servei
La Generalitat estudia ara si amplia les rutes dels vehicles o si, directament, posa més vehicles a circular. "Hi ha municipis amb i llista d’espera i d’altres on hem d’estimular la demanda. Ho estem analitzant", va explicar el conseller de Presidència, Albert Dalmau. En qualsevol cas, va defensar que la iniciativa ha permès acostar l’Administració a la gent per fer que les institucions siguin més "pròximes i amables".
El Govern va començar aquest projecte amb una prova pilot a les Terres de l’Ebre que després va ampliar als cinc vehicles de forma permanent. És una iniciativa pressupostada en 2,43 milions d’euros per al 2026 i 2027. "Com que l’àmbit digital de vegades és una barrera, especialment per a les persones grans, vam proposar aquesta atenció porta a porta als municipis del país", va al·legar el conseller.
L’octubre del 2025, uns mesos abans que les oficines mòbils, la Generalitat va posar en marxa les oficines virtuals. En aquest cas, es tracta de fer els tràmits administratius sense sortir de casa i amb el suport d’un treballador públic a través de videotrucada. La idea és resoldre dubtes i completar tràmits sense haver de desplaçar-se presencialment.
L’Oficina Virtual no és d’accés automàtic: la Generalitat obre cada setmana una oferta de 180 cites i realitza assistència en una quarantena de tràmits dels més de 2.000 que presta. Des de la seva posada en funcionament ha gestionat 3.588 videoatencions. Els tràmits més demandats han sigut el registre de parelles estables (2.003 videoatencions); el reconeixement i revisió del grau de discapacitat (579); el reconeixement de la situació de dependència (375); el bo social tèrmic (145) i les ajudes per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (69).
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