Les víctimes del 17A urgeixen a localitzar els no indemnitzats
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Jordi Otix
Nou anys després del 17A, els atacs a la Rambla i a Cambrils, en els quals van morir 16 persones i 352 van resultar ferides, es va homenatjar les víctimes. Després de l’acte, els afectats van apressar a localitzar les 136 víctimes per indemnitzar. Salvador Illa va transmetre un missatge de convivència: "Davant l’odi i la barbàrie, més convivència, més democràcia i més pau".
- Un veí de Fonollosa de 40 anys mor en una sortida de via a la C-37z, a Manresa
- L’aigua de l’aire condicionat no sempre s’ha de llençar: aquests són els usos que li pots donar
- Una web ultracatòlica ataca sor Lucía aprofitant l’entrevista a la seva germana
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- La Llei de Propietat Horitzontal et protegeix: si et toca ser president de la comunitat i tens més de 70 anys, pots demanar que et rellevin
- Localitzen el cos de la mare de la jove de Berga desapareguda en el terratrèmol de Colòmbia
- Els Mossos enxampen dues persones que havien sostret productes per valor de 393 euros de tres supermercats
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'Entre l’excés de feina i el buit de la inacció hi ha un punt fèrtil: el de l’activitat amb sentit