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Les víctimes del 17A urgeixen a localitzar els no indemnitzats

Les víctimes del 17A urgeixen a localitzar els no indemnitzats | C

Les víctimes del 17A urgeixen a localitzar els no indemnitzats | C

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Jordi Otix

Nou anys després del 17A, els atacs a la Rambla i a Cambrils, en els quals van morir 16 persones i 352 van resultar ferides, es va homenatjar les víctimes. Després de l’acte, els afectats van apressar a localitzar les 136 víctimes per indemnitzar. Salvador Illa va transmetre un missatge de convivència: "Davant l’odi i la barbàrie, més convivència, més democràcia i més pau".

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