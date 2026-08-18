Llaços amb el Fons per a la Inversió Industrial
C. G. / T. C. F.
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil vincula també l’excap de Gabinet de Pedro Sánchez en el PSOE i expresident de Correus, Juan Manuel Serrano, amb maniobres per accedir de manera irregular a les ajudes gestionades pel Fons de Suport a la Inversió Industrial Productiva (FAIIP), dependent del Ministeri d’Indústria.
En el període de "dependència directa" entre l’exmilitant Leire Díez i Serrano a Correus,tots dos suposadament haurien intercanviat missatges sobre gestions no relacionades amb la Direcció de Filatèlia que Díez ostentava, sinó amb maniobres sospitoses per afavorir empreses. Per això, l’UCO assenyala que els missatges confiscats sembla que guarden "certa similitud" amb les gestions realitzades pels integrants del grup de WhatsApp Hirurok, ja investigat pel jutge Santiago Pedraz, que integraven Díez, l’expresident de la Sepi Vicente Fernández Guerrero i el soci de Cerdán Antxon Alonso per aconseguir comissions a canvi d’ajudar algunes empreses a accedir a ajudes públiques. L’informe en el qual l’UCO argumenta la necessitat d’accedir al mòbil de Serrano inclou l’accés al finançament del FAIIP en favor d’altres empreses.
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