Activitat parlamentària
Robles planta el Senat per la crisi migratòria de Ceuta, la tercera ministra en una setmana
La ministra de Defensa segueix el camí de Grande-Marlaska i Albares mentre el PP continua estudiant quines mesures prendre
Miguel Ángel Rodríguez
Primer, Fernando Grande-Marlaska va deixar buida la seva cadira en la comissió d’Interior del Senat, dimecres passat. Després, el va seguir José Manuel Albares aquest dilluns, en la comissió d’Exteriors de la cambra alta. Avui ha sigut el torn de Margarita Robles. La ministra de Defensa, que inicialment va acordar amb el PP la seva compareixença per a aquest dimarts, ha acabat fent el mateix i, com els seus companys, ha plantat la comissió de Defensa. La tercera cadira buida en una setmana sota l’argument que els ministres del Govern donaran explicacions al Congrés a finals de mes. El PP, de moment, assegura que continua estudiant «mesures» i s’espera que les anunciïn en els pròxims dies.
«Entenem les causes, però cap causa pot impedir que s’exerceixi el control al Govern, cap causa pot causar que no existeixi control parlamentari, el control propi de les democràcies. «Cap Govern està per sobre de les Corts Generals, cap Govern pot deixar de donar explicacions», ha sentenciat el president de la Comissió de Defensa, el popular José Manuel Rey, a l’inici de la sessió, en què només han intervingut els portaveus del PP, Vox i Junts per criticar l’absència de Robles.
Des que el Govern va anunciar fa més d’una setmana que els ministres no acudirien a la cambra alta, ja que ja havien sol·licitat la seva compareixença a petició pròpia al Congrés, el president del Senat, Pedro Rollán, ja va avisar d’aquestes absències podrien tenir conseqüències legals. I així ho han estat repetint des d’aleshores. No obstant, els populars continuen analitzant quins passos fer. De moment, s’espera que sigui en els pròxims dies quan el PP anunciï aquestes mesures contra el Govern.
Des de fa mesos, els populars denuncien que les absències dels ministres en les sessions de control al Govern que se celebren els dimarts a la tarda. A mitjans de maig ja van anunciar que havien encarregat als seus propis experts un informe per «estudiar la responsabilitat individual dels ministres per les seves reiterades i massives absències». I mesos abans, al febrer, ja van fer ús de la majoria absoluta per plantejar un conflicte d’atribucions davant del Tribunal Constitucional per la negativa de Pedro Sánchez a donar explicacions al Senat sobre els accidents ferroviaris d’Adamuz (Còrdova) i Gelida (Barcelona), fet que podria donar una pista sobre el pròxim pas que facin ara els populars.
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