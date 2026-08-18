Escola Catalana d’Estiu
Rull assegura que l’«etnicisme» d’Aliança Catalana fa «inviable» la independència
Òmnium reivindica el llegat de Muriel Casals deu anys després de la seva mort: «El seu esperit és avui més necessari que mai»
Gisela Boada
La Catalunya dels 10 milions és un dels grans reptes que tenen per davant les institucions en un context de fort creixement de la població, impulsat en bona part per la immigració. En això treballa l’actual Govern, amb l’objectiu d’adaptar les infraestructures i les polítiques públiques a aquesta nova realitat. De com es gestioni aquest escenari dependrà també, per a partits com Junts, l’evolució d’una societat en què guanyen terreny propostes xenòfobes com les d’Aliança Catalana.
Així ho reflecteix l’última enquesta del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP), que situa el partit com a segona força del Parlament malgrat ser actualment la formació amb menys representació a la Cambra (dues diputades). «Aquesta ha de ser la gran batalla que hem de ser capaços de lliurar; si no, hi haurà molts ciutadans que prendran dreceres terribles, basades en el populisme i la deshumanització», ha declarat el president del Parlament i diputat de Junts, Josep Rull, aquest dimarts.
Per al cap de la Cambra catalana, és necessària una «reflexió» de fons sobre el model econòmic que ha de sostenir aquest creixement de la població. Rull ho ha dit a les portes d’un col·loqui en record de Muriel Casals, expresidenta d’Òmnium Cultural, quan es compleixen deu anys de la seva mort després d’un accident. La Universitat Catalana d’Estiu, que celebra les seves jornades a Prada de Conflent, ha convidat Rull, Carme Forcadell i Xavier Antich a reflexionar sobre la seva figura i el seu llegat. Per a tots ells, els discursos d’odi de Sílvia Orriols no encaixen amb l’independentisme que va defensar Casals i amenacen d’erosionar la convivència.
De fet, Rull s’ha desmarcat del que considera l’«etnicisme» que impregna els plantejaments d’Aliança Catalana, que, al seu parer, «fa inviable la nació i el projecte d’independència». Segons Rull, Catalunya necessita guanyar sobirania per poder gestionar la immigració i afavorir la seva integració en la societat. En aquest sentit, ha tornat a reclamar les competències en matèria migratòria que Junts va pactar amb el Govern i la delegació del qual no va arribar a prosperar al Congrés. «Sense poder polític, sense tenir les competències per gestionar adequadament el repte demogràfic i el repte de la immigració, serà difícil que puguem tirar endavant», ha advertit. Un dia abans, Laura Borràs havia reclamat també aquestes competències des del mateix escenari de la Universitat Catalana d’Estiu.
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