Trump rebaixa les maniobres amb Corea del Sud
El líder dels EUA al·ludeix al missatge "hostil i inapropiat" que enviaria Corea del Nord
Adrián Foncillas
El president dels EUA, Donald Trump, va ordenar "rebaixar substancialment" les maniobres conjuntes amb Corea del Sud al·ludint al seu elevat cost i al missatge "hostil i inapropiat" que enviaria Corea del Nord, que des que ocupa la Casa Blanca ha sigut, va dir, "respectuós i no amenaçador". I va aclarir que no les cancel·la només perquè és massa tard. Aquests exercicis no el "fan feliç", va afegir, i va insistir en la "molt bona relació" amb Kim Jong-un. Per remarcar-ho, va pujar a les xarxes una fotografia amb el líder nord-coreà durant les negociacions per a la desnuclearització de la Península, tot i que van acabar en res.
En aquells anys ja havia interromput la tradició castrense conjunta perquè no descarrilés el diàleg. En la seva primera campanya electoral va lamentar la factura del paraigua militar nord-americà sobre Corea del Sud i el Japó, els seus principals aliats al Pacífic. Fins i tot va amenaçar de retirar les tropes aquarterades des del final del conflicte: 28.500 soldats a Corea del Sud i 40.000 al Japó. En la decisió actual hi ha despit: "Vaig preguntar al president de Corea del Sud si volia unir-se a nosaltres en la desnuclearització de la República Islàmica de l’Iran i va dir: ‘No, gràcies’". L’any passat van firmar un acord pel qual Washington aixecava els aranzels a la indústria automobilística sud-coreana a canvi d’una inversió en sòl nord-americà de 350.000 milions de dòlars, però pocs detalls han transcendit de la seva implementació. Potser amb el seu acostament a Pyongyang pretén també rebaixar la creixent influència de Moscou.
Negociacions
Trump vol aplanar el terreny de cara a una nova ronda de negociacions amb Pyongyang, fins ara immune a les peticions de diàleg de Washington i Seül. Després de l’anunci de Trump, Corea del Sud va respondre que espera que aquesta "relació amistosa" permeti portar la pau a la Península.
Els EUA i Corea del Sud van iniciar les maniobres conjuntes després de l’armistici firmat amb Corea del Nord el 1953. Duraran 11 dies. Seül i Washington insisteixen en la seva naturalesa defensiva. Corea del Nord les veu com assajos d’una invasió.
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