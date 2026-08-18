Cas Leire
La UCO vincula l’exassessor de Sánchez amb maniobres per afavorir l’accés de la trama de la SEPI de Leire Díez al Fons per a la Inversió Industrial
La trama podria haver utilitzat l’excusa de protegir Juan Manuel Serrano dels «franctiradors» de Correus per desviar-hi comissions
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Cristina Gallardo
La investigació que la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil realitza sobre la trama corrupta presumptament liderada per Santos Cerdán esquitxa el que va ser cap de gabinet de Pedro Sánchez al PSOE i expresident de Correus Juan Manuel Serrano, al vincular-lo amb maniobres per accedir de forma irregular a les ajudes gestionades pel Fons de Suport a la Inversió Industrial Productiva (FAIIP), dependent del Ministeri d’Indústria.
Així, durant el període de «dependència directa» de l’exmilitant Leire Díez respecte de Serrano a Correus – on la primera va aconseguir un càrrec directiu– – tots dos haurien intercanviat missatges també sobre múltiples gestions que no tenien relació amb la Direcció de Filatèlia que Leire Díez ostentava en aquesta empresa pública, sinó amb maniobres sospitoses per afavorir empreses.
Per aquesta raó, l’UCO assenyala que els missatges confiscats semblen guardar «certa similitud» amb les gestions realitzades pels integrants del grup de WhatsApp Hirurok (‘Nosaltres tres’ en eusquera), ja investigat pel jutge Santiago Pedraz, que integraven Díez, l’ expresident de la SEPI Vicente Fernández Guerrero i el soci de Cerdán Antxon Alonso per aconseguir comissions a canvi d’ajudar algunes empreses a accedir a ajudes públiques. L’informe en el qual l’UCO argumenta la necessitat d’accedir al mòbil de Serrano, que va ser entregat al jutge a inicis del mes de juliol, inclou referències a l’accés al finançament del FAIIP en favor d’altres empreses.
Gestions a Sepides
Així, el juliol del 2022, Serrano va enviar Leire Díez un missatge sobre unes ajudes sol·licitades per una empresa de vehicles elèctrics (Scoobic hòlding) en relació amb dos expedients de subvenció concrets afegint: «Per veure si podem ajudar-los. No entenc que Sepides els hagi dit que no perquè creuen que compleixen tots els requisits. I Hisenda també els ha dit que no». Díez li contesta: «Ho veuré amb Vicente. Ell em pot ajudar amb Cervera" (president de la Societat Estatal de Promoció Industrial).
«En termes generals, les noves evidències obtingudes des del desembre del 2025 permetrien situar Correus com una altra de les empreses que haurien sigut objecte de l’exercici d’influència pelgrup Hirukok, coincidint aquests fets amb la Presidència de Serrano», conclou la UCO, per afegir que els indicis obtinguts fins al moment el situen com un dels càrrecs públics utilitzats: «Primer per situar Leire en un càrrec públic dins de l’empresa i, posteriorment, per portar a terme diverses gestions dins de la societat i respecte a una sèrie de contractes concrets».
Una altra de les contractacions sospitoses té a veure amb els encàrrecs realitzats per la mateixa Leire Díez des de Correus a un despatx d’advocats (SdP Estudi Legal) utilitzant l’excusa d’haver de protegir el mateix Serrano de «francotiradors» per, en realitat, tancar un negoci amb què obtenir mossegades.
De fet, Leire Díez ja havia acudit al mateix despatx el 2021 des de la seva responsabilitat com a cap de premsa a l’Empresa Nacional d’Urani (Enusa) per canalitzar comissions a través de la societat utilitzada per a això per la trama, Mediacions Martínez. Aquesta suposada empresa pantalla va arribar a emetre dues factures per un total de 17.545 euros al bufet «que haurien servit per canalitzar els sobrecostos introduïts en aquest contracte en benefici de Hirurok».
«Protegir Serrano»
Ara es tractava de repetir jugada a Correus amb un acord entre aquesta societat pública i l’editorial Vicens Vives». En aquests encàrrecs, Leire va explicitar que la seva principal missió era «protegir» el president i que la manera d’articular aquest encàrrec es materialitzaria a dos contractes menors: l’emissió d’un informe jurídic sobre l’esborrany de conveni existent i un segon per redactar el conveni pròpiament dit». La directiva va fer constar que desitjava que SdP es convertís en el «despatx de referència» per a qüestions tals com l’«assessorament directe a la presidència» de l’empresa pública.
En relació amb aquestes contractacions, s’han trobat missatges en els quals el responsable del bufet pregunta a Vicente Fernández Guerrero sobre aquest encàrrec de Leire Díez en el marc d’un contracte menor «de 15 mil» i s’interessa per quin percentatge li semblaria oportú i si aquest podria ser «%VFG» ( cosa que sembla al·ludir a la necessitat de concretar el repartiment dels diners de l’adjudicació, segons els agents).
«Això sembla constituir una referència a quin percentatge de la quantitat contractada aniria al despatx SdP i quin percentatge aniria a Vicente Fernández Guerrero» al que respon: «El que tu diguis». El directiu parla amb l’aleshores militant de la importància d’«obrir una línia de treball amb Correus» i de donar «cobertura jurídica a un tema tan transcendent per a Juanma» (Serrano) durant almenys «dos anys», segons la informació aportada per la UCO.
Així, el despatx va participar en el disseny del concurs al qual anava a presentar-se i, respecte a possibles contraprestacions per l’adjudicació dels contractes exposats, Fernández Guerrero va rebre «entre els anys 2022 i 2024, almenys 213.995 euros procedents de Sdp». Com que els participants parlen de la necessitat que Serrano continués al capdavant de Correus, els investigadors consideren que podria conèixer les circumstàncies d’aquest contracte i que, sense la seva intervenció, una eventual pròrroga podria estar en perill.
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