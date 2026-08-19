Brussel·les avala retornar al Marroc els menors arribats a Ceuta
El dret comunitari permet el retorn dels nens no acompanyats sempre que el país en qüestió pugui garantir que tornaran amb la seva família
Beatriz Ríos
La Comissió Europea va assegurar ahir que "espera" que totes les persones que van arribar a Ceuta de manera irregular el mes de juliol passat, "inclosos els menors no acompanyats", tornin al Marroc, complint la legislació comunitària. "Continuem insistint que l’expectativa és que tots aquells que es mantenen a Ceuta de manera il·legal siguin retornats", va dir el portaveu comunitari d’Interior, Markus Lammert, durant la roda de premsa diària de la Comissió. Lammert va destacar l’anunci per part de les autoritats marroquines que acceptaran totes les persones que van creuar de manera irregular la frontera, "inclosos els menors no acompanyats".
El portaveu va recordar que la legislació comunitària existent permet la deportació de menors no acompanyats. "Hi ha disposicions per al retorn dels migrants en situació irregular, inclosos els menors no acompanyats", va afegir Lammert. El mes de juny, el Parlament Europeu i els governs dels Vint-i-set, reunits en el Consell de la UE, van arribar a un acord sobre un nou reglament de retorns. Aquesta legislació és la que permetrà la creació de centres d’expulsió fora del territori comunitari o la detenció durant gairebé un any de persones amb una ordre d’expulsió, menors inclosos.
No obstant, el reglament encara no ha entrat en vigor. La directiva actual, en qualsevol cas, contempla així mateix l’expulsió de menors no acompanyats que hagin arribat al territori europeu de manera irregular. Aquesta legislació matisa que abans de retornar un menor, les autoritats han de tenir en compte el seu interès i garantir que serà retornat "a un membre de la seva família, a un tutor designat o a un centre d’acollida adequat a l’Estat de retorn".
País segur
En el marc del nou pacte migratori, a més, la Unió Europea va aprovar un altre reglament que regula els coneguts com a "procediments d’asil en frontera". Aquest procediment s’aplica quan una persona sol·licita protecció internacional a la frontera o després de ser detinguda creuant de manera irregular. Aquest podria ser el cas d’alguns dels menors que van entrar a Ceuta el juliol passat.
No obstant, el procediment accelerat en frontera només se’ls pot aplicar als menors quan provenen d’un país considerat com a "segur", com és el cas del Marroc a l’efecte del dret comunitari, o, per exemple, quan la persona en qüestió sigui considerada un potencial risc per a la seguretat del país. Altrament, haurien de seguir els cursos habituals, amb moltes més garanties.
Tot i que Brussel·les ha sigut molt taxativa amb la necessitat de retornar totes les persones que van travessar la frontera entre el 30 i el 31 de juliol, també ha reiterat que s’han de respectar els procediments existents. El cert és que les autoritats a Ceuta estan desbordades. La Comissió Europea aplaudeix, en qualsevol cas, que el Govern espanyol estigui treballant per ampliar la capacitat de recepció de manera temporal i manté la seva oferta d’oferir ajut econòmic i tècnic.
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