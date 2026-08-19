El CGPJ reclama reforços als tribunals de la ciutat autònoma
Un informe adverteix que la crisi migratòria afecta "de manera extraordinària" el desenvolupament del servei públic de justícia
Tono Calleja Flórez
La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) reclama el reforç dels tribunals de Ceuta per fer front a la crisi migratòria. Aquesta petició té l’origen en un informe del Servei d’Inspecció sobre la situació actual de la Secció Civil i d’Instrucció del Tribunal d’Instància de la ciutat autònoma en vista de la crisi migratòria, que adverteix que aquesta crisi ha afectat "de manera extraordinària" el desenvolupament del servei públic de justícia.
En concret, la setmana compresa entre el 30 de juliol i el 5 d’agost es van obrir 96 diligències prèvies per mort, 23 diligències prèvies derivades de persones detingudes i posades a disposició judicial i 15 diligències urgents per fets esdevinguts aquells dies. Mentrestant, la setmana del 5 a l’11 d’agost es van rebre 72 atestats amb detinguts o citats.
El Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, Ceuta i Melilla, el president del Tribunal d’Instància, la Secretaria de Govern de la Ciutat Autònoma de Ceuta i el lletrat director del Servei Comú de Tramitació ja van adoptar mesures, com ara la incorporació al servei de guàrdia de magistrats i funcionaris d’altres òrgans de la mateixa classe i població. Però el Servei d’Inspecció considera que la prolongació de la crisi migratòria requereix accions de més durada i estabilitat, com ara comissions de servei, amb rellevació de funcions o sense, a favor de magistrats, lletrats de l’Administració de Justícia i funcionaris dels cossos generals de l’Administració de justícia.
L’informe destaca la situació de la plaça del Tribunal d’Instància de Ceuta amb competència en matèria de violència contra la dona, a causa de l’increment de la càrrega de treball rebuda a conseqüència de la crisi migratòria, especialment d’assumptes relatius a presumptes agressions sexuals, i davant el pròxim cessament del jutge en expectativa de destinació que presta serveis de reforç.
Suport a violència a la dona
A més de l’informe del Servei d’Inspecció, la Comissió Permanent ha valorat les mesures sol·licitades pels magistrats de la Secció Civil i d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Ceuta després d’una reunió mantinguda el dia 14, traslladades d’urgència al CGPJ. Per tot això, la Comissió Permanent considera necessari implementar una comissió de servei d’un jutge o magistrat per recolzar el servei de guàrdia de les places d’Instrucció de Ceuta, així com una altra comissió de serveis específica per a la plaça amb competència en matèria de violència contra la dona per a la tramitació dels delictes d’abusos sexuals.
També va acordar comunicar al lletrat director del Servei Comú de Tramitació, del secretari de Govern de Ceuta i del Ministeri de la Presidència la necessitat d’assignar més personal experimentat de manera temporal a les tasques de tramitació dels procediments judicials.
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