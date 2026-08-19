Els metges reclamen cribratges de tuberculosi als migrants
Els epidemiòlegs asseguren que el risc de contagi és "molt baix" però alerten que les aglomeracions afavoreixen brots epidèmics
Beatriz Pérez
Els epidemiòlegs reclamen cribratges precoços de tuberculosi en les persones migrants que han arribat a Ceuta, tal com marquen les recomanacions del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC). Tot i així, precisen que el risc de contagi per a la població general "és molt baix". La tuberculosi és una infecció molt associada a les aglomeracions i al sensellarisme.Els epidemiòlegs reclamen cribratges precoços de tuberculosi en les persones migrants que estan arribant a Ceuta, tal com marquen les recomanacions del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC). Tot i així, precisen que el risc de contagi per a la població general "és molt baix". La tuberculosi és una infecció molt associada als amuntegaments, a les males condicions de vida i al sensellarisme.
"Les persones subsaharianes [el Marroc té una incidència de tuberculosi 10 vegades superior a Espanya i els països subsaharians, el doble o més que el Marroc] que arriben a Europa porten a l’esquena una travessia de molt temps, amb condicions de vida molt dolentes. Venen de països amb molta tuberculosi. Tot i que les circumstàncies són molt complicades, caldria revisar totes aquestes persones. No s’està fent", defensa l’epidemiòleg Joan Caylà. "Les aglomeracions fan que la tuberculosi sigui de fàcil transmissió i els retards diagnòstics afavoreixen la transmissió i els brots epidèmics", insisteix Caylà, que creu que s’han de fer "cribratges precoços" en aquestes persones.
A Espanya, el 2024, l’últim any del qual es tenen xifres, es van notificar 4.624 casos de tuberculosi, segons dades de la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (Renave) del Ministeri de Ciència. D’aquests, 354 van ser considerats importats i la resta, 4.270, van ser autòctons. La taxa de tuberculosi al país va ser de 8,8 casos per 100.000 habitants.
Tractament precoç
A Catalunya, per la seva banda, aquell any es van notificar 1.219 casos, segons la Conselleria de Salut, amb una incidència de 15,2 casos per 100.000 habitants, un 17% superior a la del 2023. Els especialistes estan convençuts que el 2025 van augmentar els casos.
Segons Caylà, el que no és "ètic" és rebre persones que viuen "en aquestes circumstàncies" i "no revisar-les de manera ràpida". "Si revisem aquestes persones, es poden beneficiar d’un tractament precoç, així com evitar contagis. Això no és discriminar immigrants. Discriminar-los seria no fer-ho", urgeix Caylà, que recorda, a més, que la incidència de la tuberculosi a Catalunya i Espanya "està augmentant".
La transmissió de la tuberculosi és aèria, però el contagi no és tan fàcil com amb la grip o la covid. "En la tuberculosi el contacte ha de ser estret i continu perquè hi hagi contagi", afirma el cap del Servei de Microbiologia de l’Hospital Germans Trias i Pujol, Pere-Joan Cardona. En adults, només un 3% de la gent infectada desenvolupa la malaltia.
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