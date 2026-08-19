Drama migratori
El Govern compagina l’acollida dels menors amb l’agilitació de les expulsions per resoldre la crisi de Ceuta
La Comissió Interministerial d’Asil comença a tramitar més de 500 expedients de protecció internacional
Els agents d’una Brigada d’Estrangeria reforçada acceleren els tràmits, però els recursos judicials poden endarrerir les expulsions més d’un any
Luis Ángel Sanz
La greu crisi de Ceuta encara és molt lluny de resoldre’s, mentre el Govern intenta controlar una situació endimoniada, amb múltiples fronts oberts. De moment, l’Executiu està compaginant dues línies d’actuació que semblen contraposades: la mà dura per aconseguir l’expulsió dels migrants irregulars el més ràpidament possible –una mà dura escenificada pel ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, i el de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska – i, de l’altra l’acollida dels menors i dels sol·licitants d’asil mentre es tramiten els seus expedients. En aquesta segona línia estan treballant sobretot la titular de Joventut i Infància, Sira Rego, i la d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz.
La setmana vinent, el president del Govern, Pedro Sánchez, i la totalitat dels ministres tornaran de vacances després d’un agost marcat per la pitjor crisi migratòria de l’última dècada. El dimarts 25 d’agost, aquest serà un dels principals assumptes que es debatran en el primer Consell de Ministres del nou curs polític. A més, entre el mateix dimarts i el dilluns 31, compareixeran fins a set ministres en les seves respectives comissions del Congrés per donar compte de la gestió de la crisi: la titular de Defensa, Margarita Robles, dimarts 25; el de Presidència, FélixBolaños, el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, el d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz,el divendres 28; i la de Joventut i Infància, Sira Rego, ja dilluns 31 d’agost.
Malgrat que hi ha fins a vuit ministeris implicats en la crisi migratòria, fonts del mateix Executiu i del PSOE assenyalen a EL PERIÓDICO que estan preocupades perquè detecten certa «sensació de descoordinació». Des de la Moncloa asseguren rotunds que «no hi ha descoordinació entre ministeris» i que «els membres del Govern no estan dient coses diferents», cosa que passa és que «cadascú se centra més en les seves competències», afegeixen.
Els primers dies de la crisi, la coordinació la va exercir el ministre de l’Interior. Però a mitjans de la setmana passada li va agafar el relleu el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Des del Govern argumenten que del departament d’Ángel Víctor Torres depèn la Delegació del Govern a Ceuta, que té un paper clau. A més, Torres ha sigut president de les Canàries i «coneix molt bé el problema migratori». Finalment, la seva competència directa és la coordinació del Govern amb les comunitats, en aquest cas la ciutat autònoma de Ceuta.
A més, fonts pròximes a Sánchez afegeixen que «és el president qui porta directament la gestió de la crisi» i «parla cada dia amb els ministres implicats». Com que la crisi anirà per llarg, en el futur serà amb tota probabilitat Torres el que mantingui la coordinació de tots els departaments.
Reforços a Estrangeria
Interior ha reforçat el nombre d’agents destinats a la gestió de les peticions d’asil amb 20 nous policies que van arribar el cap de setmana. La intenció de Fernando Grande -Marlaska és que aquests tràmits siguin el més ràpids possible. La Comissió Interministerial d’Asil i Refugi va estudiar ja dilluns les més de 500 primeres sol·licituds, segons ha pogut saber aquest diari. Als seus informes inicials, la Policia Nacional ha recomanat desestimar «la immensa majoria» de les sol·licituds, ja que la causa principal d’aquestes migracions són les circumstàncies econòmiques dels estrangers, i això no està contemplat com a motiu per a la concessió de l’estatut de refugiat, segons confirmen des d’Interior.
Tot i així, des del ministeri que dirigeix Grande-Marlaska al·leguen que per molt ràpid que treballi la Policia, aquest és un procés «garantista» que permet presentar al·legacions i recórrer en cas que l’asil sigui rebutjat. Quan la Comissió Interministerial estudiï les al·legacions i rebutgi l’asil de forma definitiva, el demandant té dret a acudir als tribunals contenciosos administratius primer, al Tribunal Superior després i al Suprem en última instància. A Interior confirmen que pot passar «una mitjana d’un any» fins que el rebuig de la petició d’asil sigui ferma i el migrant pugui ser tornat al seu país. «La llei és garantista amb els demandants de protecció internacional i el Govern ha de complir sempre la llei», reconeixen fonts de l’Executiu.
Els ministres Marlaska i Albares han sigut també els encarregats de llançar un missatge clar als estrangers que continuaven pensant a travessar la frontera des del Marroc: «Tots els que entrin irregularment a Ceuta seran expulsats», van dir la setmana passada. Aquest missatge, que va calar entre els migrants de Ceuta, la duresa de la policia i l’exèrcit marroquí i el blindatge de la frontera espanyola han contingut els intents d’encreuament del cap de setmana passat.
Junt amb la mà dura, fonts de l’Executiu apunten que el Govern té l’obligació de garantir les millors condicions sanitàries i d’ habitabilitat per als estrangers que continuen a la ciutat. Fonts d’Interior asseguren que són uns 5.000. No obstant, des del Govern de la ciutat els eleva a uns 9.000 en total, més del 10% de la població total de Ceuta.
Per a això, la ministra Elma Saiz va presentar dilluns fins a quatre instal·lacions que acolliran 1.500 immigrants. Des del seu Ministeri confirmaven ahir a la tarda que ja estan treballant a ampliar aquests dispositius i fins i tot en altres de nous perquè aviat es quedaran petits. De fet, la ministra no va descartar ahir ampliar aquests centres d’acolliment fins a les 4.000 places en les pròximes setmanes.
Finalment, l’Executiu ha d’emprendre el problema dels menors no acompanyats. Interior ha filiat entre el 30 de juliol i el dia d’ahir a les 9.00 del matí a 2.168 nens i adolescents entre els migrants que s’han quedat a la ciutat autònoma. L’acollida d’aquests petits és prioritària a tots els dispositius que s’estan posant en marxa perquè dormin sota sostre, entre les quals dues escoles d’infantil i primària. Durant aquests dies, les autoritats estan buscant les seves famílies al Marroc, a Espanya o a tercers països per donar prioritat que vagin a viure amb els seus pares o tutors.
El repartiment dels menors
La setmana vinent, la ministra Sira Rego reunirà totes les comunitats autònomes en la Conferència Sectorial d’Infància i Adolescència per tractar l’ajuda que el Govern vol donar a la ciutat autònoma per atendre els petits, 25 milions d’euros. A més, intentarà donar als consellers de Joventut i Infància la informació de què disposi dels petits i tractar el seu possible trasllat a la Península. La setmana passada, el PP va rebutjar incloure aquest punt en l’ordre del dia de la reunió.
A diferència de Vox, que va fer una crida a «caçar» els petits i del PP, que vol que siguin expulsats, el president d’Astúries, el socialista Adrián Barbón, va fer ahir una crida a l’«humanisme» en la gestió dels menors i va rebutjar qualsevol intent de criminalitzar-los per la seva arribada a les fronteres espanyoles, informa Europa Press.
Barbón va insistir que els nens que arriben a territori espanyol «han d’integrar a la societat espanyola, a tot el territori» a causa que «la pressió que hi ha a Ceuta ho fa senzillament insostenible», argumentant que aquesta distribució és necessària per alleujar la situació a la ciutat autònoma.
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