Crisi migratòria
El Govern traslladarà 500 nenes migrants de Ceuta a la Península perquè siguin ateses per ONG
La tutela no seria transferida a les comunitats autònomes de destinació, sinó que la mantindria la ciutat de Ceuta
El Ministeri de Joventut i Infància treballa des de la setmana passada per aprovar aquest pla integral «de manera urgent»
Luis Ángel Sanz
El Govern està treballant des de la setmana passada en un pla per traslladar de manera «urgent» 500 nenes de les més vulnerables d’entre les migrants que són a Ceuta a la Península. El pla no inclou traspassar la tutela de les menors a les comunitats autònomes, com en el procés general, ja que són les administracions competents per atendre la infància. En aquest cas, la ciutat de Ceuta mantindria la tutela que ja exerceix, tot i que finalment les petites visquin en altres comunitats autònomes. Les nenes estarien ateses i sota la cura d’organitzacions no governamentals (ONG) especialitzades a cuidar nens i nenes.
Aquest pla del Ministeri de Joventut i Infància ha sigut avançat aquest dimecres per la cadena SER i confirmat posteriorment per aquest diari. El secretari d’Estat i número dos de la ministra, Sira Rego, Rubén Pérez, porta des de diumenge a Ceuta treballant per desenvolupar aquest programa al més aviat possible. Mentre el pla es posa en marxa, ja que s’està fent atenció a les necessitats de cada menor d’una en una, el Ministeri està buscant juntament amb el Govern de Ceuta llocs adequats perquè les petites estiguin protegides.
Des de Joventut i Infància expliquen que fa més de 20 dies que treballen en un pla integral d’acollida a tots els nens migrants no acompanyats, que Interior ja té filiats i localitzats. Aquests petits ascendeixen a 2.168, tot i que és possible que la xifra encara augmenti una mica més en els pròxims dies. El gruix del pla està inclòs en la llei per a l’acollida dels menors i que és vinculant per a totes les comunitats autònomes. Però el Ministeri apunta també a altres fórmules urgents que permetin agilitar l’acollida en determinats casos.
Entre aquestes, Joventut està contactant amb ONG d’ajuda a la infància perquè acullin els perfils més vulnerables «sense necessitat de traslladar la tutela les comunitats autònomes», expliquen. En principi, l’Executiu ja té localitzades 500 nenes que podrien ser les primeres a creuar el Mediterrani per passar a la Península.
Aquesta «via urgent» se saltaria el rebuig manifestat per Vox per atendre els nens, ja que ha fet crides a «caçar-los» i tornar-los al Marroc. El PP ha assegurat fins ara que complirà la llei –que obliga les comunitats autònomes a ser solidàries i a acollir els menors–, però, d’altra banda, també ha demanat expulsar les nenes i els nens més enllà de les fronteres del país veí, tot i que això sigui il·legal.
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