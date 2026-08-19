L’OMS avisa que el brot congolès d’Ebola no està sota control
El risc de propagació del virus, que ha causat 2.300 morts, és "encara elevat"
El Periódico
El brot d’Ebola a la República Democràtica del Congo (RDC), que amb gairebé 5.000 infectats i més de 2.300 morts ja és el segon pitjor de la història, "és molt lluny d’estar sota control", va alertar ahir el director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va informar l’agència Efe. Segons les dades de l’OMS, se n’han detectat casos en sis províncies i 55 zones sanitàries a l’est de la RDC, cosa que afegida als intensos moviments de població a causa de la inseguretat de la zona pel conflicte armat, alimenta el pessimisme dels epidemiòlegs.
"Ha tingut un gran avantatge inicial i encara estem intentant atrapar-lo", va assenyalar a l’inici de la reunió del Comitè d’Emergència per al brot, convocada tres mesos després que l’OMS declarés una emergència internacional per aquesta crisi sanitària. "El risc d’una propagació nacional i internacional més important encara és elevat", va afegir el responsable de l’agència de l’ONU.
"El que més em preocupa és on estan morint els pacients: a casa seva, a les seves comunitats, fora dels centres de tractament i de les llistes de contactes. Aquestes morts apunten a una cadena de transmissió que encara no hem identificat", va reconèixer Ghebreyesus.
El brot es manté circumscrit a la RDC, tot i que les províncies afectades han augmentat gradualment fins a les sis actuals. Ghebreyesu va advertir que el risc "no s’atura a les fronteres" del país africà i va recordar que "el mes passat un viatger va portar el virus a França".
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Lluís Font, de la clínica veterinària Bestiari de Manresa: «Mullar el gos en excés també pot afavorir problemes de pell»
- Un veí de Fonollosa de 40 anys mor en una sortida de via a la C-37z, a Manresa
- Els Mossos enxampen dues persones que havien sostret productes per valor de 393 euros de tres supermercats
- Localitzen el cos de la mare de la jove de Berga desapareguda en el terratrèmol de Colòmbia
- La Llei de Propietat Horitzontal et protegeix: si et toca ser president de la comunitat i tens més de 70 anys, pots demanar que et rellevin
- La sessió de fotos familiar que el xef Jordi Cruz ha fet a Manresa
- L’aigua de l’aire condicionat no sempre s’ha de llençar: aquests són els usos que li pots donar