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L’UCO clona el mòbil de l’excap de gabinet de Sánchez

L’UCO clona el mòbil de l’excap de gabinet de Sánchez

L’UCO clona el mòbil de l’excap de gabinet de Sánchez

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Tono Calleja Flórez

Madrid

Qui va ser cap de gabinet de Pedro Sánchez a la Secretaria General del PSOE entre els anys 2014 i 2018, Juan Manuel Serrano, va acudir ahir a l’Audiència Nacional després que el jutge del cas Leire Díez, Santiago Pedraz, el cités perquè verifiqués l’inici d’un nou clonat de l’iPhone intervingut com a "mesura preliminar" el 27 de maig, data de l’esclat de l’operació amb l’entrada de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil a la seu socialista a Ferraz (Madrid).

El clonatge del telèfon mòbil es va iniciar passades les 10.20 hores i, segons fonts consultades, aquest tipus de treballs tècnics es poden allargar fins a vuit hores. Per això, la lletrada de l’Administració de Justícia (LAJ) va convocar Serrano perquè torni avui a l’Audiència Nacional per presenciar el final del procés. Els agents de l’UCO van precintar les dependències on es va dur a terme el procés per evitar qualsevol ingerència.

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Serrano va ser, segons els investigadors, qui va propiciar l’entrada de la lampista Leire Díez en alts càrrecs de l’Administració pública. Díez va obtenir un càrrec directiu a Correus, on l’exmilitant del PSOE va assumir les àrees de Relacions Institucionals i Filatèlia. Tot i que els agents ja disposen d’algunes converses entre tots dos, volen continuar aprofundint en aquesta via. Serrano va ser un home clau per al president Pedro Sánchez en els inicis del seu ascens polític.

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