Rull afirma que l’"etnicisme" d’Aliança fa "inviable" la independència
Gisela Boada
La Catalunya dels 10 milions és un dels grans reptes a què s’enfronten les institucions. De com es gestioni aquest escenari dependrà també l’evolució d’una societat en què guanyen terreny propostes xenòfobes com les d’Aliança Catalana. "Aquesta ha de ser la gran batalla que hem de ser capaços de lliurar; si no, hi haurà molts ciutadans que prendran dreceres terribles, basades en el populisme i la deshumanització", va dir ahir el president del Parlament i diputat de Junts, Josep Rull, a la Universitat Catalana d’Estiu, a Prada de Conflent.
Per al cap de la Cambra catalana és necessària una "reflexió de fons sobre el model econòmic que ha de sostenir aquest creixement de la població". Així ho va explicar Rull a les portes d’un col·loqui en record de Muriel Casals, expresidenta d’Òmnium Cultural, quan es compleixen 10 anys de la seva mort arran d’un accident.
Josep Rull, Carme Forcadell i Xavier Antich van parlar sobre la seva figura i el seu llegat. I segons el parer de tots ells, els discursos d’odi de Sílvia Orriols no encaixen amb l’independentisme que va defensar Casals i amenacen d’erosionar la convivència. De fet, Rull es va desmarcar del que considera l’"etnicisme" d’Aliança Catalana. Segons el seu parer, aquest enfocament "fa inviable la nació i el projecte d’independència". Per a Rull, Catalunya necessita guanyar sobirania per gestionar la immigració.
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