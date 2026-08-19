Nova provocació
Trump declara l’estret d’Ormuz com a «nou territori dels EUA» i nega ara el diàleg amb l’Iran
El president dels EUA publica a les xarxes un mapa amb aquesta via estratègica sota bandera nord-americana
Redacción
Nova provocació de Donald Trump. El president dels EUA va publicar aquest dimarts una imatge a la seva xarxa Truth Social en què declara l’estret d’Ormuz com a «nou territori» nord-americà sense afegir cap comentari. La ‘conquesta’ té lloc després que hagi expirat el termini de 60 dies que es van donar els EUA i l’Iran per negociar un acord i sense aparences que la pau torni a Orient Mitjà.
Aquesta via estratègica, per la qual abans de l’inici de la guerra transitava el 20% del comerç mundial de petroli i gas, constitueix precisament un dels principals punts de fricció entre tots dos països. L’Iran aspira a controlar-ne el trànsit juntament amb Oman. De fet, Teheran ha recalcat en les últimes setmanes que l’estret no s’obrirà fins que Washington compleixi els seus compromisos en el marc del memoràndum d’entesa firmat a mitjans de juny.
Pocs minuts després, el viceministre d’Exteriors de l’Iran, Kazem Qaribabadi, va titllar a les xarxes socials d’«il·lusions» les aspiracions de Trump sobre l’estratègic pas. «Aviat la seva il·lusió respecte a l’estret d’Ormuz es corregirà, o nosaltres corregirem les il·lusions d’aquest il·lús», va apuntar el dirigent iranià.
El president dels EUA ja va assegurar la setmana passada que «declararà» l’estret d’Ormuz territori nord-americà «molt aviat». I, en un nou gir, aquest dilluns va amenaçar d’atacar Oman si aquest país «s’interposa» en els seus objectius. A més, va instar la República Islàmica a «onejar la bandera blanca» i a «rendir-se» davant la situació que afronta arran de la guerra iniciada el passat 28 de febrer.
Sense diàleg
En aquest context, Trump va assegurar que en aquest moment «no hi ha diàleg ni converses en curs, ni tampoc estan previstes, amb la República Islàmica de l’Iran». «El bloqueig naval continua aplicant-se. L’estret d’Ormuz està obert i en operacions. Totes les mines a les aigües han sigut retirades o detonades», va afegir en un altre missatge penjat a la seva xarxa social.
Aquesta darrera declaració contrasta amb el que el mateix republicà havia afirmat un dia abans, quan va assegurar que existia un canal de comunicació extraoficial a través de la Guàrdia Revolucionària, al marge dels funcionaris i els mediadors del Govern iranià.
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